Ankara'dan Ev Aldığını Söyleyen Bir Gurbetçi "Burada Bir Tane Aç İnsan Gösterin Kuran'ı Öpeceğim" Dedi

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte yurt dışında yaşayan gurbetçiler, memleket yollarına düştü. Özellikle Almanya’dan gelen birçok kişi tatilini Türkiye’de geçirmeyi tercih etti. Kimileri artan fiyatlar karşısında hayal kırıklığı yaşarken, kimileri ise Avrupa’daki hayat pahalılığını örnek göstererek Türkiye’nin hala avantajlı olduğunu savundu. Pek çoğunun ülkemiz hakkındaki yorumu ise gündem oldu.

Yine Almanya'dan gelen bir vatandaş, ülkemizin ekonomisi ile ilgili yaptığı yorumla tepki çekti. Ülkemizde herkesin refah içinde olduğunu savunan gurbetçi Ankara'da ev aldığını belirtti.