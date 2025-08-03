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Ankara'dan Ev Aldığını Söyleyen Bir Gurbetçi "Burada Bir Tane Aç İnsan Gösterin Kuran'ı Öpeceğim" Dedi

Ankara'dan Ev Aldığını Söyleyen Bir Gurbetçi "Burada Bir Tane Aç İnsan Gösterin Kuran'ı Öpeceğim" Dedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.08.2025 - 14:10

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Yaz aylarının başlamasıyla birlikte yurt dışında yaşayan gurbetçiler, memleket yollarına düştü. Özellikle Almanya’dan gelen birçok kişi tatilini Türkiye’de geçirmeyi tercih etti. Kimileri artan fiyatlar karşısında hayal kırıklığı yaşarken, kimileri ise Avrupa’daki hayat pahalılığını örnek göstererek Türkiye’nin hala avantajlı olduğunu savundu. Pek çoğunun ülkemiz hakkındaki yorumu ise gündem oldu.

Yine Almanya'dan gelen bir vatandaş, ülkemizin ekonomisi ile ilgili yaptığı yorumla tepki çekti. Ülkemizde herkesin refah içinde olduğunu savunan gurbetçi Ankara'da ev aldığını belirtti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

“Almanya’dan daha iyi burası. Millet yiyor, içiyor. Biz yiyemiyoruz. Aç insan yok burada."

“Almanya’dan daha iyi burası. Millet yiyor, içiyor. Biz yiyemiyoruz. Aç insan yok burada."

Yine sokaktaki ve restorandaki insan sayısına göre çıkarım yapan gurbetçi, ülkemizde herkesin dışarda yemek yediği ve sürekli alışveriş yaptığı fikrine ulaştı. İstanbul'da bir türlü çözülemeyen taksi problemini de, taksicilerin tok olduğu için müşteri almak istememesi şeklinde yorumladı. '__Şu an Ankara’da ev aldım. Toprağımda öleyim ama bu toprağı da bize çok görüyorlar.' diyen gurbetçi kendilerini dışladıklarını anlatarak vatandaşlarımıza birlik mesajı verdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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