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ABD'de Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Hesapladı: Türkiye'de Passat'ınızı Satıp ABD'de Neler Alabilirsiniz?

ABD'de Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Hesapladı: Türkiye'de Passat'ınızı Satıp ABD'de Neler Alabilirsiniz?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.07.2025 - 15:10

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde özellikle gençler, daha iyi yaşam koşulları, özgürlük ve kariyer fırsatları arayışıyla yurt dışında hayat kurmayı hayal ediyor. Ancak bu hayalin gerçeğe dönüşebilmesi için ciddi bir maddi birikim gerekiyor. Taşınma süreci, oturum ve vize masrafları, ilk dönemdeki yaşam giderleri düşünüldüğünde, bu adımı atmak isteyen gençlerin belli bir sermayeye sahip olmaları şart. Bu da çoğu zaman bu hayali ertelemelerine ya da tamamen vazgeçmelerine neden olabiliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, ABD'de yaşayan bir içerik üreticisine kendisine Green Card çıkması halinde arabasını satıp orada neler alabileceğini sordu. İçerik üreticisi ise üşenmeyip kalem kalem tüm masrafları hesapladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Aracın fiyatını yaklaşık 50 bin dolar olarak hesapladı ve alabildikleri şu şekildeydi;

Aracın fiyatını yaklaşık 50 bin dolar olarak hesapladı ve alabildikleri şu şekildeydi;

-1 yıllık kira

-Ev eşyaları

-iPhone

-iPad

-Macbook Pro

-LG TV

-Lenovo Laptop

-2017 model Mercedes E400

Geriye ise 9.500 dolar kaldı. Ortaya çıkan hesap ise düşündürdü.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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