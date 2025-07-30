ABD'de Yaşayan Bir İçerik Üreticisi Hesapladı: Türkiye'de Passat'ınızı Satıp ABD'de Neler Alabilirsiniz?

Günümüzde özellikle gençler, daha iyi yaşam koşulları, özgürlük ve kariyer fırsatları arayışıyla yurt dışında hayat kurmayı hayal ediyor. Ancak bu hayalin gerçeğe dönüşebilmesi için ciddi bir maddi birikim gerekiyor. Taşınma süreci, oturum ve vize masrafları, ilk dönemdeki yaşam giderleri düşünüldüğünde, bu adımı atmak isteyen gençlerin belli bir sermayeye sahip olmaları şart. Bu da çoğu zaman bu hayali ertelemelerine ya da tamamen vazgeçmelerine neden olabiliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı, ABD'de yaşayan bir içerik üreticisine kendisine Green Card çıkması halinde arabasını satıp orada neler alabileceğini sordu. İçerik üreticisi ise üşenmeyip kalem kalem tüm masrafları hesapladı.