Zincir Markette Çalışan Bir Kadın Gün İçinde Yaşadığı Zorlukları Paylaştı: "Bedenim Artık Dayanmıyor"

Günümüzde artan çalışan maliyetleri nedeniyle birçok şirket, maliyetleri düşürmek adına daha az personelle daha fazla iş yapma yoluna gidiyor. Bu durum, mevcut çalışanların omuzlarına ağır bir iş yükü bindiriyor ve hem fiziksel hem de psikolojik yıpranmaya neden oluyor. İşlerin yetişmesi için uzun mesailer yapmak zorunda kalan çalışanlar, tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kalabiliyor. Ayrıca, iş kalitesinin düşmesi ve çalışan memnuniyetsizliğinin artması da kaçınılmaz hale geliyor. Bu sürdürülemez düzen, hem bireylerin sağlığını hem de uzun vadede şirket verimliliğini olumsuz etkiliyor.

Bir zincir markette çalışan kadın, gün içinde yaşadığı zorluğu paylaştı. Aynı anda pek çok görev yapması gereken kadın o anları 'Bedenim artık dayanmıyor' notuyla paylaştı.