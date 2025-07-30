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Zincir Markette Çalışan Bir Kadın Gün İçinde Yaşadığı Zorlukları Paylaştı: "Bedenim Artık Dayanmıyor"

Zincir Markette Çalışan Bir Kadın Gün İçinde Yaşadığı Zorlukları Paylaştı: "Bedenim Artık Dayanmıyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.07.2025 - 14:28

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Günümüzde artan çalışan maliyetleri nedeniyle birçok şirket, maliyetleri düşürmek adına daha az personelle daha fazla iş yapma yoluna gidiyor. Bu durum, mevcut çalışanların omuzlarına ağır bir iş yükü bindiriyor ve hem fiziksel hem de psikolojik yıpranmaya neden oluyor. İşlerin yetişmesi için uzun mesailer yapmak zorunda kalan çalışanlar, tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kalabiliyor. Ayrıca, iş kalitesinin düşmesi ve çalışan memnuniyetsizliğinin artması da kaçınılmaz hale geliyor. Bu sürdürülemez düzen, hem bireylerin sağlığını hem de uzun vadede şirket verimliliğini olumsuz etkiliyor.

Bir zincir markette çalışan kadın, gün içinde yaşadığı zorluğu paylaştı. Aynı anda pek çok görev yapması gereken kadın o anları 'Bedenim artık dayanmıyor' notuyla paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

“Bedenim artık dayanmıyor.”

“Bedenim artık dayanmıyor.”

Zincir marketlerin çoğunda kasiyerlerin oturacağı bir sandalye yok bildiğiniz üzere. Bu yüzde kadının, fırsat bulduğunda bir köşede oturmaya çalıştığı görülüyor. Ayrıca bu tarz marketlerde genel olarak yük taşıma, raf dizme gibi işler de aynı kişilere yaptırıyor. Bu da süreci daha yıpratıcı bir hale getiriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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