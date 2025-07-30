Acil Serviste Hizmet Veren Bir Doktor Gelen Birbirinden İlginç Vakaları Paylaştı: “Sürekli Ağlamak İstiyormuş”

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dr.fethiyesen...
Acil servislerde çalışmak, sağlık çalışanları için hem fiziksel hem de ruhsal olarak son derece yorucu bir süreç. Ani gelişen durumlara hızlıca müdahale etme gereği, zamanla yarışma baskısı ve her an karşılaşılabilecek hayati riskler, bu alanı diğerlerinden ayırıyor. Uzun ve düzensiz mesailer, yoğun hasta trafiği ve hasta yakınlarının baskısı da çalışanların stres düzeyini daha da artırıyor. Tüm bunların yanında bir de acil servisleri gereksiz yere meşgul edenler var.
Bir doktor, acil servise gelen ilginç vakları paylaştı. Vakaların bazıları pes dedirtti.
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“Kolunu sinek ısırmış, çok korkmuş.”
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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bu yaptıgı hasta mahremiyetini aykırıdır.
Çok doğru. Ama artık Hipokratı bile takan kalmadı
Ülkenin en yoğun çocuk acilinde çalıştım. Milli maç ya da Kurtlar Vadisi gibi fenomen dizi saatleri acil boş oluyordu. Bir ara çalışma yapmak istedik hatta b... Devamını Gör