Acil Serviste Hizmet Veren Bir Doktor Gelen Birbirinden İlginç Vakaları Paylaştı: “Sürekli Ağlamak İstiyormuş”

Acil servislerde çalışmak, sağlık çalışanları için hem fiziksel hem de ruhsal olarak son derece yorucu bir süreç. Ani gelişen durumlara hızlıca müdahale etme gereği, zamanla yarışma baskısı ve her an karşılaşılabilecek hayati riskler, bu alanı diğerlerinden ayırıyor. Uzun ve düzensiz mesailer, yoğun hasta trafiği ve hasta yakınlarının baskısı da çalışanların stres düzeyini daha da artırıyor. Tüm bunların yanında bir de acil servisleri gereksiz yere meşgul edenler var.

Bir doktor, acil servise gelen ilginç vakları paylaştı. Vakaların bazıları pes dedirtti.