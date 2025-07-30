onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Acil Serviste Hizmet Veren Bir Doktor Gelen Birbirinden İlginç Vakaları Paylaştı: “Sürekli Ağlamak İstiyormuş”

Acil Serviste Hizmet Veren Bir Doktor Gelen Birbirinden İlginç Vakaları Paylaştı: “Sürekli Ağlamak İstiyormuş”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.07.2025 - 08:47

İçerik Devam Ediyor

Acil servislerde çalışmak, sağlık çalışanları için hem fiziksel hem de ruhsal olarak son derece yorucu bir süreç. Ani gelişen durumlara hızlıca müdahale etme gereği, zamanla yarışma baskısı ve her an karşılaşılabilecek hayati riskler, bu alanı diğerlerinden ayırıyor. Uzun ve düzensiz mesailer, yoğun hasta trafiği ve hasta yakınlarının baskısı da çalışanların stres düzeyini daha da artırıyor. Tüm bunların yanında bir de acil servisleri gereksiz yere meşgul edenler var.

Bir doktor, acil servise gelen ilginç vakları paylaştı. Vakaların bazıları pes dedirtti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dr.fethiyesen...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

“Kolunu sinek ısırmış, çok korkmuş.”

“Kolunu sinek ısırmış, çok korkmuş.”

Acil servislerin gereksiz kullanılması, hem sağlık sistemini zorluyor hem de gerçekten acil müdahale gerektiren hastaların zamanında hizmet almasını engelliyor. Basit soğuk algınlığı, baş ağrısı ya da reçete yazdırma gibi durumlarla acile başvurulması, yoğunluğu artırarak sağlık çalışanlarının iş yükünü artırıyor. Bu durum, hem bekleme sürelerini uzatıyor hem de ciddi vakaların gözden kaçma riskini doğuruyor. Pek çok kişi bunu randevu sistemindeki aksaklık sebebiyle yapıyor. Aylar sonrası için randevu almak istemeyen hastalar soluğu acil serviste alıyor. Bu durum için farkındalık oluşturulması büyük önem taşıyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emre Keskin

bu yaptıgı hasta mahremiyetini aykırıdır.

michael.elende

Çok doğru. Ama artık Hipokratı bile takan kalmadı

Salgın Hastalık

Ülkenin en yoğun çocuk acilinde çalıştım. Milli maç ya da Kurtlar Vadisi gibi fenomen dizi saatleri acil boş oluyordu. Bir ara çalışma yapmak istedik hatta b... Devamını Gör