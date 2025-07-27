Türkiye'de Doktorluğu Bırakıp Almanya'da Hasta Bakıcılık Yaptığını Söyleyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ülkemizde son yıllarda doktorlar, artan iş yükü, düşük maaşlar, mobbing, uzun nöbetler ve özellikle şiddet olayları nedeniyle mesleklerini sürdürebilmekte zorlanıyor. Sağlık çalışanlarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprandığı bu ortam, birçok doktoru yurt dışında daha güvenli, saygılı ve ekonomik açıdan tatmin edici bir çalışma hayatı aramaya itiyor. Her geçen yıl binlerce hekimin “iyi hal belgesi” alarak göç etmeyi tercih etmesi, sağlık sistemimizde nitelikli insan gücü kaybına ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açabilecek bir beyin göçü krizini beraberinde getiriyor.

Bir kadın ülkemizde doktorluğu bırakıp Almanya'da hasta bakıcılğa başladı. Kadının bu kararı ise sosyal medyayı ikiye böldü.