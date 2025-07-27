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Türkiye'de Doktorluğu Bırakıp Almanya'da Hasta Bakıcılık Yaptığını Söyleyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Türkiye'de Doktorluğu Bırakıp Almanya'da Hasta Bakıcılık Yaptığını Söyleyen Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.07.2025 - 11:02

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Ülkemizde son yıllarda doktorlar, artan iş yükü, düşük maaşlar, mobbing, uzun nöbetler ve özellikle şiddet olayları nedeniyle mesleklerini sürdürebilmekte zorlanıyor. Sağlık çalışanlarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprandığı bu ortam, birçok doktoru yurt dışında daha güvenli, saygılı ve ekonomik açıdan tatmin edici bir çalışma hayatı aramaya itiyor. Her geçen yıl binlerce hekimin “iyi hal belgesi” alarak göç etmeyi tercih etmesi, sağlık sistemimizde nitelikli insan gücü kaybına ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açabilecek bir beyin göçü krizini beraberinde getiriyor.

Bir kadın ülkemizde doktorluğu bırakıp Almanya'da hasta bakıcılğa başladı. Kadının bu kararı ise sosyal medyayı ikiye böldü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Gerçekten değer mi?

Gerçekten değer mi?

Bildiğiniz üzere doktorluk ülkemizde sadece bir meslek değil önemli bir statü. Bu yüzden bu statüyü bırakmak pek çok kişiye mantıklı gelmedi. Bazıları ise doktorların yaşadıkları zorlu koşulları göz önünde bulundurunca, fikri pek de mantıksız bulmadı. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle bir karar verebilir miydiniz? Yorumlarda buluşalım.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Tehuti555

embesil tipinden ve konuşma tarzından doktor moktor olmadığı o kadar belli ki. zaten hayatta yapabileceği maksimum iş odur.

soulmate~

Daha mutlu musun, sosyal yaşantin, aldığın maaş seni tatmin ediyor mu? Cennet vatanımızı (!) boşuna terketmemiş ol cicim

cnr80

Çok iyi bir doktorsan neden doktorluk değil de hasta bakıcılığı yapıyorsun¿?