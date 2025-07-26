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Enflasyon Sebebiyle Tatil İçin Türkiye'ye Gelmeyeceği Açıklayan Gurbetçiye Diğer Gurbetçilerden Tepki Gedi

Enflasyon Sebebiyle Tatil İçin Türkiye'ye Gelmeyeceği Açıklayan Gurbetçiye Diğer Gurbetçilerden Tepki Gedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.07.2025 - 21:02 Son Güncelleme: 26.07.2025 - 21:23

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Yaz mevsimi devam ederken gündemimiz hala gurbetçiler bildiğiniz üzere. Pek çok gurbetçi tatillerini yapmak üzere ülkemize döndü. Ülkeye kendi araçlarıyla dönen gurbetçiler, sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Pek çoğu da süreçle ilgili sözleri ile gündem oldu.

 İsveç'te yaşayan bir gurbetçi, bu yaz Türkiye'ye gelmeyi tercih etmemesinin sebeplerini açıkladı. Ülkemizdeki pahalılığın farkında olan gurbetçi, ülkemizde gelmek için harcayacağı para ile İsveç'te yapabileceklerini sıraladı. Fakat gurbetçinin sözleri insanları ikiye böldü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@me.mo.li/vide...
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"Türkiye'de enflasyon canavarı sizi de yer beni de"

"Türkiye'de enflasyon canavarı sizi de yer beni de"

Türkiye'de otel, yol, yemek gibi kalemlere ödeyeceği para yerine İsveç'te evinin arkasındaki havuza, adalara, müzelere gidebileceğini söyleyen gurbetçiye pek çok gurbetçiden tepki geldi. Ülkemize yalnızca tatil için gelmediklerini söyleyen gurbetçiler, kaç para olursa olsun yazı ülkemizde geçireceklerini belirtti. 

Geçtiğimiz günlerde, ülkemizdeki fiyatlar karşısında planları bozulan bir ailenin videosu da gündem olmuştu. 100 Euro bozduran aile, paralar dakikalar içinde bitince yeniden para bozdurmak zorunda kalmıştı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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