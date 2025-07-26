Enflasyon Sebebiyle Tatil İçin Türkiye'ye Gelmeyeceği Açıklayan Gurbetçiye Diğer Gurbetçilerden Tepki Gedi

Yaz mevsimi devam ederken gündemimiz hala gurbetçiler bildiğiniz üzere. Pek çok gurbetçi tatillerini yapmak üzere ülkemize döndü. Ülkeye kendi araçlarıyla dönen gurbetçiler, sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Pek çoğu da süreçle ilgili sözleri ile gündem oldu.

İsveç'te yaşayan bir gurbetçi, bu yaz Türkiye'ye gelmeyi tercih etmemesinin sebeplerini açıkladı. Ülkemizdeki pahalılığın farkında olan gurbetçi, ülkemizde gelmek için harcayacağı para ile İsveç'te yapabileceklerini sıraladı. Fakat gurbetçinin sözleri insanları ikiye böldü.