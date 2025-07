Almanya'da Yaşayan Bir Türk, Ülkemizde Yaşananlara Almanların Verdiği Tepkiyi Anlattı: "Adamın Aklı Almadı"

'Ahşap bir otel, dağlık bir alandaysa ve buraya bu kadar insan alınıyorsa neden bir itfaiye yoktu' sorusunu soran Alman hayatımıza verilen kıymeti gözler önüne serdi. Çalıştığı yerde, kullandıkları kimyasalların fazla ısınması sebebiyle, herhangi bir yangın çıkmamasına rağmen 6 itfaiyenin gelmesi de orada insana verilen değeri ortaya koydu ve ortaya ciddi bir karşılaştırma meselesi çıktı. Bu yaşanan olaylar, aynı zamanda toplumsal travmalar olarak hayatımızın her alanına yerleşiyor. Sürekli yaşanan bu tür felaketlerin ardından “bu son olur” umudu ise ne yazık ki her defasında yeni bir haberle yıkılıyor. Güvenlikten adalete, medyadan siyasete kadar her alanda daha sorumlu, şeffaf ve insan hayatını önceleyen bir yaklaşıma duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor.