Almanya'da Yaşayan Bir Türk, Ülkemizde Yaşananlara Almanların Verdiği Tepkiyi Anlattı: "Adamın Aklı Almadı"

Ülkemizde her yeni güne bir başka acı haberle uyanmak artık normalimiz haline geldi. Bu durum, toplum olarak hepimizde ruhsal bir yorgunluk ve umutsuzluk hali yaratıyor. Bir yanda Grand Kartal otel faciasında olduğu gibi ihmaller zincirinin kurbanı olan insanlar, bir yanda art arda gelen kadın cinayetleri, yandan yangınlar, yangına müdahale ederken hayatını kaybedenler ayrı ayrı canımızı yakıyor. Her birinde ise mesele neredeyse aynı: 'ihmaller'. Peki bu yaşananlara yabancıların tepkisi ne oluyor?

Almanya'da yaşayan bir Türk, çalıştığı yerde yaşanan bir olay üzerine Grand Kartal Otel Faciası'nı anlattığı arkadaşının verdiği tepkisi ve sorduğu soruları paylaştı. Bir Almandan gelen bu tepki pek çok şeyi sorgulattı.