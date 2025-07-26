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Almanya'da Yaşayan Bir Türk, Ülkemizde Yaşananlara Almanların Verdiği Tepkiyi Anlattı: "Adamın Aklı Almadı"

Almanya'da Yaşayan Bir Türk, Ülkemizde Yaşananlara Almanların Verdiği Tepkiyi Anlattı: "Adamın Aklı Almadı"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.07.2025 - 16:54

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Ülkemizde her yeni güne bir başka acı haberle uyanmak artık normalimiz haline geldi. Bu durum, toplum olarak hepimizde ruhsal bir yorgunluk ve umutsuzluk hali yaratıyor. Bir yanda Grand Kartal otel faciasında olduğu gibi ihmaller zincirinin kurbanı olan insanlar, bir yanda art arda gelen kadın cinayetleri, yandan yangınlar, yangına müdahale ederken hayatını kaybedenler ayrı ayrı canımızı yakıyor. Her birinde ise mesele neredeyse aynı: 'ihmaller'. Peki bu yaşananlara yabancıların tepkisi ne oluyor?

Almanya'da yaşayan bir Türk, çalıştığı yerde yaşanan bir olay üzerine Grand Kartal Otel Faciası'nı anlattığı arkadaşının verdiği tepkisi ve sorduğu soruları paylaştı. Bir Almandan gelen bu tepki pek çok şeyi sorgulattı.

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"Canımızın bu kadar mı kıymeti yokmuş"

"Canımızın bu kadar mı kıymeti yokmuş"

'Ahşap bir otel, dağlık bir alandaysa ve buraya bu kadar insan alınıyorsa neden bir itfaiye yoktu' sorusunu soran Alman hayatımıza verilen kıymeti gözler önüne serdi. Çalıştığı yerde, kullandıkları kimyasalların fazla ısınması sebebiyle, herhangi bir yangın çıkmamasına rağmen 6 itfaiyenin gelmesi de orada insana verilen değeri ortaya koydu ve ortaya ciddi bir karşılaştırma meselesi çıktı. Bu yaşanan olaylar, aynı zamanda toplumsal travmalar olarak hayatımızın her alanına yerleşiyor. Sürekli yaşanan bu tür felaketlerin ardından “bu son olur” umudu ise ne yazık ki her defasında yeni bir haberle yıkılıyor. Güvenlikten adalete, medyadan siyasete kadar her alanda daha sorumlu, şeffaf ve insan hayatını önceleyen bir yaklaşıma duyulan ihtiyaç her geçen gün daha da artıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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