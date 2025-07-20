Almanya'dan Gelen Bir Gurbetçi Pahalılıktan Şikayet Etti: "Buradakiler Ne Yapıyor Bilmiyorum"

Ülkemiz, döviz kurundaki hızlı tırmanışın ardından bir süreliğine turistler ve gurbetçiler için cazip bir tatil destinasyonu haline gelmişti. Dövizle gelir elde eden bu ziyaretçiler, oldukça düşük ücretlere lüks tatillerin tadını çıkarabiliyor, ülkemizden yüklü alışveriş yaparak ayrılıyorlardı. Fakat artan maliyetlerle birlikte durum onlar için de zorlaştı. Pek çok turist ülkemizin ne kadar pahalı olduğundan bahsettikleri videolar paylaştı. Gurbetçiler de yaz mevsiminin gelmesiyle ülkemize akın etti. Fakat onlar fiyatlar konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Sokak röportajında konuşan gurbetçi bir aile, fiyatların yüksekliği karşısında yaşadıkları şaşkınlığı paylaştı. 100 Euronun dakikalar içinde bittiğini söyleyen aile, ülkemizdeki insanlar için endişelerini de dile getirdi.