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Almanya'dan Gelen Bir Gurbetçi Pahalılıktan Şikayet Etti: "Buradakiler Ne Yapıyor Bilmiyorum"

Almanya'dan Gelen Bir Gurbetçi Pahalılıktan Şikayet Etti: "Buradakiler Ne Yapıyor Bilmiyorum"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.07.2025 - 14:36

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Ülkemiz, döviz kurundaki hızlı tırmanışın ardından bir süreliğine turistler ve gurbetçiler için cazip bir tatil destinasyonu haline gelmişti. Dövizle gelir elde eden bu ziyaretçiler, oldukça düşük ücretlere lüks tatillerin tadını çıkarabiliyor, ülkemizden yüklü alışveriş yaparak ayrılıyorlardı. Fakat artan maliyetlerle birlikte durum onlar için de zorlaştı. Pek çok turist ülkemizin ne kadar pahalı olduğundan bahsettikleri videolar paylaştı. Gurbetçiler de yaz mevsiminin gelmesiyle ülkemize akın etti. Fakat onlar fiyatlar konusunda ikiye bölünmüş durumda. 

Sokak röportajında konuşan gurbetçi bir aile, fiyatların yüksekliği karşısında yaşadıkları şaşkınlığı paylaştı. 100 Euronun dakikalar içinde bittiğini söyleyen aile, ülkemizdeki insanlar için endişelerini de dile getirdi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"İlk defa halimizden anlayan bir gurbetçi"

"İlk defa halimizden anlayan bir gurbetçi"

Ülkemize gelen gurbetçiler genel olarak ekonomimizin gayet iyi olduğunu, Almanya'nın daha kötü durumda olduğunu savunuyor bildiğiniz üzere. Hatta ülkemizdekilerin 'şükürsüz' olduklarını, bu yüzden ekonomik olarak zorlandıklarını söyleyenler bile var. Sokak54'ün mikrofonuna konuşan kadının gerçekleri tüm açıklığıyla dile getirmesi ve halkımızla empati yapması ise beğeni topladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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