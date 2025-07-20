Eskişehir'de Bir Kadın Emekli Maaşlarını Protesto Eden Gruba Saldırarak Pankartlarını Yırttı

Düşük emekli maaşları neredeyse her dönem ülkemizin gündemi bildiğiniz üzere. Yeni yapılan zam da emeklileri tatmin etmedi. Eskişehir'de emekliler düşük maaşlarını protesto etmek için sokağa çıktı. O sırada orada bulunan bir vatandaş grubun önüne geçerek emeklilerin açtığı “Sefalet ücretine teslim olmayacağız!” pankartını yırttı. Kadın çevredekiler tarafından oradan uzaklaştırıldı. Grup ise protestosuna devam etti. O anlar anbean kaydedildi.