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Eskişehir'de Bir Kadın Emekli Maaşlarını Protesto Eden Gruba Saldırarak Pankartlarını Yırttı

Eskişehir'de Bir Kadın Emekli Maaşlarını Protesto Eden Gruba Saldırarak Pankartlarını Yırttı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.07.2025 - 13:02 Son Güncelleme: 20.07.2025 - 13:05

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Düşük emekli maaşları neredeyse her dönem ülkemizin gündemi bildiğiniz üzere. Yeni yapılan zam da emeklileri tatmin etmedi. Eskişehir'de emekliler düşük maaşlarını protesto etmek için sokağa çıktı. O sırada orada bulunan bir vatandaş grubun önüne geçerek emeklilerin açtığı “Sefalet ücretine teslim olmayacağız!” pankartını yırttı. Kadın çevredekiler tarafından oradan uzaklaştırıldı. Grup ise protestosuna devam etti. O anlar anbean kaydedildi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Emekli maaşlarının düşük olması, Türkiye’de milyonlarca emeklinin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen ciddi bir sorun. Yıllarca çalışarak ülke ekonomisine katkı sunan bireyler, emeklilik dönemlerinde temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyor. Özellikle artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşların yetersiz kalması, emeklileri ek iş yapmaya veya sosyal yardımlarla geçinmeye zorluyor. Pek çoğu sağlıkları ve fiziksel durumları için elverişsiz işlerde çalışmak zorunda kalıyor, hatta yaşamlarını riske atıyorlar. Bu durum, emekli maaşların güncel ekonomik koşullara uygun şekilde iyileştirilmesi gerektiği gerçeğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Turgut Güler

Tipik bi makarnacı sefilist işte, istenmeyen yerden çıkan kl gibi mutlaka çıkıyor bi yerlerden, şeftalisi buruşasıca da mm'si büzüşesice

darksky

seni ayrı türbanını ayrı

Emel

Bu karı hayatı boyunca bir gün bile çalışmamıştır. Bir gün bile çocuğunu birine bırakmak zorunda kalmamıştır. Sabahın köründe kalkıp koştur koştur hazırlanıp... Devamını Gör