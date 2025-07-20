Eskişehir'de Bir Kadın Emekli Maaşlarını Protesto Eden Gruba Saldırarak Pankartlarını Yırttı

Düşük emekli maaşları neredeyse her dönem ülkemizin gündemi bildiğiniz üzere. Yeni yapılan zam da emeklileri tatmin etmedi. Eskişehir'de emekliler düşük maaşlarını protesto etmek için sokağa çıktı. O sırada orada bulunan bir vatandaş grubun önüne geçerek emeklilerin açtığı “Sefalet ücretine teslim olmayacağız!” pankartını yırttı. Kadın çevredekiler tarafından oradan uzaklaştırıldı. Grup ise protestosuna devam etti. O anlar anbean kaydedildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Tipik bi makarnacı sefilist işte, istenmeyen yerden çıkan kl gibi mutlaka çıkıyor bi yerlerden, şeftalisi buruşasıca da mm'si büzüşesice
seni ayrı türbanını ayrı
Bu karı hayatı boyunca bir gün bile çalışmamıştır. Bir gün bile çocuğunu birine bırakmak zorunda kalmamıştır. Sabahın köründe kalkıp koştur koştur hazırlanıp... Devamını Gör