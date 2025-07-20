Kişi Başı Ortalama 15 Bin Euro Harcama: "Gurbetçiler Ekonomiye Can Suyu Oluyor" Açıklaması
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türk vatandaşları da tatillerini geçirmek için Türkiye’ye dönüş yapıyor.
“Gurbetçiler ekonomiye can suyu oluyor” diyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gelen döviz miktarının kişi başı ortalama 15 bin Euro civarında olduğunu da tahmin ediyoruz' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milyonlarca gurbetçi vatandaş yaz aylarının gelmesiyle birlikte adeta Türkiye’ye akın ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Gurbetçilerin Türkiye’ye yıllık kazancı 700-800 milyar TL”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın