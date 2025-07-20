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Kişi Başı Ortalama 15 Bin Euro Harcama: "Gurbetçiler Ekonomiye Can Suyu Oluyor" Açıklaması

Kişi Başı Ortalama 15 Bin Euro Harcama: "Gurbetçiler Ekonomiye Can Suyu Oluyor" Açıklaması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2025 - 12:51

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türk vatandaşları da tatillerini geçirmek için Türkiye’ye dönüş yapıyor.

“Gurbetçiler ekonomiye can suyu oluyor” diyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Gelen döviz miktarının kişi başı ortalama 15 bin Euro civarında olduğunu da tahmin ediyoruz' ifadelerini kullandı.

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Milyonlarca gurbetçi vatandaş yaz aylarının gelmesiyle birlikte adeta Türkiye’ye akın ediyor.

Milyonlarca gurbetçi vatandaş yaz aylarının gelmesiyle birlikte adeta Türkiye’ye akın ediyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hem bulundukları ülkelerde çalışıyor hem de yaz tatillerinde, memleketlerine dönüş yaptıklarında ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlıyor. Bu yıl, özellikle Euro'nun ve diğer yabancı para birimlerinin yükselmesinden kaynaklı esnafın yüzünü güldürecek bir beklenti söz konusu. Vatandaşlarımız memleketlerine, anne-baba ziyaretine geldiklerinde A’dan Z’ye birçok meslek dalında ihtiyaçlarını karşılıyor, hatta giderken beraberlerinde birçok ürünü götürerek ekonomiye adeta can suyu oluyor. Bu can suyu, esnaf için mevsimsel olarak her yıl tekrarlanan bir canlılık sağlıyor. Gelen döviz miktarının kişi başı ortalama 15 bin Euro civarında olduğunu da tahmin ediyoruz' dedi.

“Gurbetçilerin Türkiye’ye yıllık kazancı 700-800 milyar TL”

“Gurbetçilerin Türkiye’ye yıllık kazancı 700-800 milyar TL”

Gurbetçi vatandaşlar sayesinde yazın tüm sektörlerin hareketlendiğine dikkati çeken Palandöken, 'Yurtdışında çalışıp Türkiye’ye gelen vatandaşlarımız burada önemli harcamalar yapıyor. Çocuklarına giysi alıyor, restoran ve lokantalarda özlemini duyduğu, kendi mutfak lezzetlerine uygun ürünleri tüketmek istiyor. Düğün mevsiminde altın alıyor, nişanlar düzenleniyor. Düğün salonları, taksiciler, çiçekçiler, tatlıcılar gibi herkes bu hareketlilikten nasibini alıyor. Bu döviz girişi ekonomimiz için vazgeçilmez. Ayrıca, gelen vatandaşlarımız evlerinin mimarisini değiştiriyor, tadilat yapıyor ya da oturdukları evlerin bakımını üstleniyor. Tüm bu harcamalar, inşaat ve dekorasyon başta olmak üzere pek çok sektöre katkı sağlıyor. Her yıl artarak devam eden bu hareketlilik sayesinde ülkemize 700-800 milyar TL civarında döviz girişi gerçekleşiyor. Bu paralar, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de burada yaşayan aile bireylerinin geçimlerine destek oluyor' şeklinde konuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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