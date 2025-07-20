Kişi Başı Ortalama 15 Bin Euro Harcama: "Gurbetçiler Ekonomiye Can Suyu Oluyor" Açıklaması

Gurbetçi vatandaşlar sayesinde yazın tüm sektörlerin hareketlendiğine dikkati çeken Palandöken, 'Yurtdışında çalışıp Türkiye’ye gelen vatandaşlarımız burada önemli harcamalar yapıyor. Çocuklarına giysi alıyor, restoran ve lokantalarda özlemini duyduğu, kendi mutfak lezzetlerine uygun ürünleri tüketmek istiyor. Düğün mevsiminde altın alıyor, nişanlar düzenleniyor. Düğün salonları, taksiciler, çiçekçiler, tatlıcılar gibi herkes bu hareketlilikten nasibini alıyor. Bu döviz girişi ekonomimiz için vazgeçilmez. Ayrıca, gelen vatandaşlarımız evlerinin mimarisini değiştiriyor, tadilat yapıyor ya da oturdukları evlerin bakımını üstleniyor. Tüm bu harcamalar, inşaat ve dekorasyon başta olmak üzere pek çok sektöre katkı sağlıyor. Her yıl artarak devam eden bu hareketlilik sayesinde ülkemize 700-800 milyar TL civarında döviz girişi gerçekleşiyor. Bu paralar, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de burada yaşayan aile bireylerinin geçimlerine destek oluyor' şeklinde konuştu.