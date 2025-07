Kişi Başı Ortalama 15 Bin Euro Harcama: "Gurbetçiler Ekonomiye Can Suyu Oluyor" Açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız hem bulundukları ülkelerde çalışıyor hem de yaz tatillerinde, memleketlerine dönüş yaptıklarında ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlıyor. Bu yıl, özellikle Euro'nun ve diğer yabancı para birimlerinin yükselmesinden kaynaklı esnafın yüzünü güldürecek bir beklenti söz konusu. Vatandaşlarımız memleketlerine, anne-baba ziyaretine geldiklerinde A’dan Z’ye birçok meslek dalında ihtiyaçlarını karşılıyor, hatta giderken beraberlerinde birçok ürünü götürerek ekonomiye adeta can suyu oluyor. Bu can suyu, esnaf için mevsimsel olarak her yıl tekrarlanan bir canlılık sağlıyor. Gelen döviz miktarının kişi başı ortalama 15 bin Euro civarında olduğunu da tahmin ediyoruz' dedi.