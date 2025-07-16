"Gurbetçi Dramı" Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Her Şey Vatana Gidebilmek İçin"
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların Türkiye’ye tatil için gelişlerinde de yoğunluk yaşanıyordu. Son olarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 159 bin araçla toplam 620 bin gurbetçi vatandaşın ülkeye giriş yaptığı açıklanmıştı.
Sosyal medyada gurbetçi bir vatandaşın paylaştığı “dram” videosu ise gündem oldu.
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Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının yaz aylarında araçlarıyla Türkiye’ye gelmesiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.
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“Gurbetçi dramı” olarak paylaşılan bir video da gündem oldu.
Yapılan paylaşım 👇
“Gurbetçi dramına” sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi. 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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