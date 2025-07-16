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"Gurbetçi Dramı" Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Her Şey Vatana Gidebilmek İçin"

"Gurbetçi Dramı" Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Her Şey Vatana Gidebilmek İçin"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.07.2025 - 10:50

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların Türkiye’ye tatil için gelişlerinde de yoğunluk yaşanıyordu. Son olarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 159 bin araçla toplam 620 bin gurbetçi vatandaşın ülkeye giriş yaptığı açıklanmıştı.

Sosyal medyada gurbetçi bir vatandaşın paylaştığı “dram” videosu ise gündem oldu.

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Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının yaz aylarında araçlarıyla Türkiye’ye gelmesiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının yaz aylarında araçlarıyla Türkiye’ye gelmesiyle sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda kilometreleri bulan kuyruklar oluşurken, son 3 haftada sınırdan 159 bin gurbetçiye ait araç geçtiği açıklanmıştı. Sınır kapasında açıklama yapan Erdal Bostan, “Biz bir yıldır bu günü bekliyoruz. 11 ay çalışıyoruz 4-5 hafta izin yapmak için. Kapıdan girdiğinde bayrağını görüyorsun, çok güzel bir duygu, yaşamak lazım.' açıklamasında bulunmuştu.

“Gurbetçi dramı” olarak paylaşılan bir video da gündem oldu.

“Gurbetçi dramı” olarak paylaşılan bir video da gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, “Gurbetçinin halinden gurbetçi anlar” yazısı yer aldı ve “Kilometrelerce yol gidiyorlar, asfaltta uyuyorlar, her şey vatana gidebilmek için.' ifadeleri kullanıldı.

Yapılan paylaşım 👇

“Gurbetçi dramına” sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi. 👇

“Gurbetçi dramına” sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi. 👇
twitter.com

'Otele paraları mı yokmuş garibanların?'

👇

👇
twitter.com

'Yine delirttiler beni. 

1. Uçak biletleri pahalı araba daha ucuz olduğu için araba ile geliyorlar. 

2. Akrabalara Mercedes gösterme arzusu.

3. Bagajı tıka basa valizle doldurmak için. 

4. Araba kiralama sorunu yok Türkiye’de.

5. Biraz paraya kıyıp otelde kalmak çok zor değil.'

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👇
twitter.com

'32 senedir 1 defa araba ile Türkiye'ye gittim. Türkiye'ye gitmem 10 gün sürdü. Yolda geçtiğim her ülkede 1-2 gün kaldım. Gezdim. Benzin istasyonlarında gördüğüm rezillik inanılmazdı.100 euro otel parası vermemek için yerlerde yatanlar, tüpün uzerinde yemek pişirinler... Ne ararsan vardi.  Altlarındaki arabaları ben o zaman hayal bile edemezdim. Öyle lüks arabalar... Bir öyle de rezillik.'

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👇
twitter.com

'Elindeki eurosunu burada TL olarak bozdurup daha da fazla kullanmak için yolda yatıyor. Kaldı mı böyle düşünceli pinti insanlar.'

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👇
twitter.com

'Buraya gelince 'Euro 47' yazısını görünce bütün yorgunluk geçiyordur.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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