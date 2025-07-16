"Gurbetçi Dramı" Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Her Şey Vatana Gidebilmek İçin"

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşların Türkiye’ye tatil için gelişlerinde de yoğunluk yaşanıyordu. Son olarak Kapıkule Sınır Kapısı’ndan 159 bin araçla toplam 620 bin gurbetçi vatandaşın ülkeye giriş yaptığı açıklanmıştı.

Sosyal medyada gurbetçi bir vatandaşın paylaştığı “dram” videosu ise gündem oldu.