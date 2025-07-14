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Kapıkule Sınır Kapısı'nda Sezonun En Hareketli Günü Yaşandı: Ülkemize Gelen Gurbetçiler Duygularını Anlattı

Kapıkule Sınır Kapısı'nda Sezonun En Hareketli Günü Yaşandı: Ülkemize Gelen Gurbetçiler Duygularını Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.07.2025 - 18:46

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Yurt dışında yaşayan çok sayıda Türk var bildiğiniz üzere. Yaz gelince pek çoğu tatili ülkemizde geçirmeyi tercih ediyor. Kimileri memleketlerine giderken kimileri ise tatil beldelerinin tadını çıkarıyor. Bu geri dönüşler, anavatanlarıyla olan bağlarını yeniden canlandırıyor ve aynı zamanda döviz kuru sayesinde yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerine yardımcı oluyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugün sezonun en kalabalık günü yaşandı. 16 saatte yaklaşık 26 bin gurbetçi ülkemize giriş yaptı. Sınırda haberciler tarafından karşılanan gurbetçiler, duygularını mikrofonlara aktardı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

"Buraya 4-5 hafta gelmek için orada 11 ay çalışıyoruz."

"Buraya 4-5 hafta gelmek için orada 11 ay çalışıyoruz."

Her biri, ülke özlemini dile getirdi. Ülkemize girer girmez bayrağımızı görmenin verdiği hissi tanımlayan gurbetçiler, mutluluklarını ve planlarını paylaştı. Bir gurbetçi, buraya gelebilmek için orada 11 ay boyunca çalışmaları gerektiğini aktardı. Heyecanları ise yüzlerinden okundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Turgut Güler

La he he, vatan için bayrak için en çok can atan sizsiniz, onun için fırsatını bulur bulmaz ardınızı tutarak kaçıyonuz, ayazda kalmış şempanze billurları

houseof

11 ay ülke gündeminden uzakta olsam sonra da getirdiğim dövizleri bir ay tatilde yesem ben de mutlu olurdum herhalde

zülkarneyn

"en guzel ben y4Iarım" yarısmasında zirveye oynar bunlar