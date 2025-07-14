Kapıkule Sınır Kapısı'nda Sezonun En Hareketli Günü Yaşandı: Ülkemize Gelen Gurbetçiler Duygularını Anlattı

Yurt dışında yaşayan çok sayıda Türk var bildiğiniz üzere. Yaz gelince pek çoğu tatili ülkemizde geçirmeyi tercih ediyor. Kimileri memleketlerine giderken kimileri ise tatil beldelerinin tadını çıkarıyor. Bu geri dönüşler, anavatanlarıyla olan bağlarını yeniden canlandırıyor ve aynı zamanda döviz kuru sayesinde yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerine yardımcı oluyor.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugün sezonun en kalabalık günü yaşandı. 16 saatte yaklaşık 26 bin gurbetçi ülkemize giriş yaptı. Sınırda haberciler tarafından karşılanan gurbetçiler, duygularını mikrofonlara aktardı.
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"Buraya 4-5 hafta gelmek için orada 11 ay çalışıyoruz."
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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La he he, vatan için bayrak için en çok can atan sizsiniz, onun için fırsatını bulur bulmaz ardınızı tutarak kaçıyonuz, ayazda kalmış şempanze billurları
11 ay ülke gündeminden uzakta olsam sonra da getirdiğim dövizleri bir ay tatilde yesem ben de mutlu olurdum herhalde
"en guzel ben y4Iarım" yarısmasında zirveye oynar bunlar