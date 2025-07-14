Kapıkule Sınır Kapısı'nda Sezonun En Hareketli Günü Yaşandı: Ülkemize Gelen Gurbetçiler Duygularını Anlattı

Yurt dışında yaşayan çok sayıda Türk var bildiğiniz üzere. Yaz gelince pek çoğu tatili ülkemizde geçirmeyi tercih ediyor. Kimileri memleketlerine giderken kimileri ise tatil beldelerinin tadını çıkarıyor. Bu geri dönüşler, anavatanlarıyla olan bağlarını yeniden canlandırıyor ve aynı zamanda döviz kuru sayesinde yaz tatillerini en verimli şekilde geçirmelerine yardımcı oluyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bugün sezonun en kalabalık günü yaşandı. 16 saatte yaklaşık 26 bin gurbetçi ülkemize giriş yaptı. Sınırda haberciler tarafından karşılanan gurbetçiler, duygularını mikrofonlara aktardı.