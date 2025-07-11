Telefon Hesabı Hala Bitmemiş: Sokak Röportajında Konuşan Bir Teyze Yaptığı Ekonomi Yorumuyla Gündem Oldu

Ekonominin son yıllardaki gidişatı sokak röportajlarının başlıca gündemi bildiğiniz üzere. Geçtiğimiz yıllarda, zenginlik cep telefonu ile ölçülüyor, bazı insanlar cep telefonu sahibi olmayı zenginlik olarak tanımlıyordu. 21. yüzyılda temel bir ihtiyaç olan cep telefonu ile ilgili oluşan bu algı sinirleri bozmuş, bir sokak röportajında yine cep telefonu üzerinden ekonomi yorumlamak isteyen bir adamın ağzına cep telefonu sokulmuştu.
Yine bir sokak röportajında konu cep telefonuna geldi. Bir teyze 4 kişilik ailede 4 adet telefon olduğunu, bu sebeple geçim sıkıntısı yaşandığını söyleyerek ekonomide herhangi bir problem olmadığını savundu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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