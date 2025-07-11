Bu Fiyata Değer mi? Bir Emlakçı, Boğaz Manzaralı 272 Milyon TL Değerindeki Evi Yorumladı

Türkiye’de son yıllarda konut fiyatları hızla yükseldi. Özellikle büyük şehirlerde, orta halli bir dairenin fiyatı milyonları bulabiliyor. Bu durum, alım gücü düşen vatandaşları zorlarken, aynı bütçeyle yurt dışında ev sahibi olunabileceği düşüncesi de giderek yaygınlaşıyor. Örneğin, Türkiye’de 3-5 milyon TL’ye alınabilecek bir daire yerine, Avrupa’nın bazı bölgelerinde ya da Amerika’nın küçük şehirlerinde benzer fiyata müstakil evler veya iyi konumda daireler bulunabiliyor
Bir emlakçı, İstanbul'da 272 milyon değerindeki Boğaz manzaralı ev ilanını yorumladı. Evin içinin ve binanın oldukça eski oluşu, evin fiyatı üzerine düşündürdü.
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Evin değeri yaklaşık 6.800.000 dolar.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Türkiye'de standart haline gelmiş 2+1 85 metrekarelik evin aylık kirasının bir işçi maaşına denk gelmesi normalse, 272 milyon bu ev için çok iyi fiyat.
depremde tek yer burası