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Bu Fiyata Değer mi? Bir Emlakçı, Boğaz Manzaralı 272 Milyon TL Değerindeki Evi Yorumladı

Bu Fiyata Değer mi? Bir Emlakçı, Boğaz Manzaralı 272 Milyon TL Değerindeki Evi Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2025 - 18:24 Son Güncelleme: 11.07.2025 - 19:00

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Türkiye’de son yıllarda konut fiyatları hızla yükseldi. Özellikle büyük şehirlerde, orta halli bir dairenin fiyatı milyonları bulabiliyor. Bu durum, alım gücü düşen vatandaşları zorlarken, aynı bütçeyle yurt dışında ev sahibi olunabileceği düşüncesi de giderek yaygınlaşıyor. Örneğin, Türkiye’de 3-5 milyon TL’ye alınabilecek bir daire yerine, Avrupa’nın bazı bölgelerinde ya da Amerika’nın küçük şehirlerinde benzer fiyata müstakil evler veya iyi konumda daireler bulunabiliyor

Bir emlakçı, İstanbul'da 272 milyon değerindeki Boğaz manzaralı ev ilanını yorumladı. Evin içinin ve binanın oldukça eski oluşu, evin fiyatı üzerine düşündürdü.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Evin değeri yaklaşık 6.800.000 dolar.

Evin değeri yaklaşık 6.800.000 dolar.

Bu durum, özellikle ev sahibi olmaları neredeyse bir hayal olan gençler arasında “Neden burada alayım, yurt dışında yaşarım” fikrini güçlendiriyor. Türkiye’de kira getirisi ve yaşam maliyeti hesaplandığında, bazı Avrupa ülkelerinde ev almak hem daha uygun hem de yaşam kalitesi açısından cazip hale geliyor. Ayrıca bazı ülkelerde mülk edinmek, oturma izni gibi avantajlar da sağladığı için yatırım anlamında da tercih edilebiliyor. Sonuç olarak, Türkiye’deki yüksek ev fiyatları, insanları pek çok açıdan zorluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Bozkurt

Türkiye'de standart haline gelmiş 2+1 85 metrekarelik evin aylık kirasının bir işçi maaşına denk gelmesi normalse, 272 milyon bu ev için çok iyi fiyat.

mrspock

depremde tek yer burası