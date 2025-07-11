Bu Fiyata Değer mi? Bir Emlakçı, Boğaz Manzaralı 272 Milyon TL Değerindeki Evi Yorumladı

Türkiye’de son yıllarda konut fiyatları hızla yükseldi. Özellikle büyük şehirlerde, orta halli bir dairenin fiyatı milyonları bulabiliyor. Bu durum, alım gücü düşen vatandaşları zorlarken, aynı bütçeyle yurt dışında ev sahibi olunabileceği düşüncesi de giderek yaygınlaşıyor. Örneğin, Türkiye’de 3-5 milyon TL’ye alınabilecek bir daire yerine, Avrupa’nın bazı bölgelerinde ya da Amerika’nın küçük şehirlerinde benzer fiyata müstakil evler veya iyi konumda daireler bulunabiliyor

Bir emlakçı, İstanbul'da 272 milyon değerindeki Boğaz manzaralı ev ilanını yorumladı. Evin içinin ve binanın oldukça eski oluşu, evin fiyatı üzerine düşündürdü.