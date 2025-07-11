Bir Kadın Çalıştığı Mağazanın Kabininde Bebeğinin Altını Değiştiren Kadına Söylendiği İçin İşten Atıldı

Küçük çocuklu anne ve babaların dış mekanlara çıkması bazen karmaşık bir süreç olabiliyor. Özellikle toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerler, çocuklarla birlikte hareket etmeyi zorlaştırabiliyor. Bu durum, hem çocukların hem de ebeveynlerin rahat ve güvenli bir şekilde zaman geçirebileceği alternatif mekanların önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bunun yanında, çeşitli zorluklar yaşayan anne ve babalar ilginç çözüm yolları bulabiliyor.
Mağazada çalışan bir kadın, kabinde bebeğinin altını değiştiren kadının şikayet işe nasıl işten atıldığını anlattı. Kadının işten atılması sosyal medyayı ikiye böldü.
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Genç kadının anlattığına göre mağazaya gelen bir kadın giyinme kabininde bebeğinin altını değiştirdi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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