Bir Kadın Çalıştığı Mağazanın Kabininde Bebeğinin Altını Değiştiren Kadına Söylendiği İçin İşten Atıldı

Bir çalışan olarak, kokudan rahatsız olunca kendi kendine söylendiğini belirten kadın, o anne tarafından şikayet edildiğini ve işten atıldığını söyledi. Bu durum karşısında insanlar her konuda olduğu gibi ikiye bölündü. Kimileri annenin zor durumda kalmış olabileceğini, durumu tolere edebileceğini, o mağazanın sahibi olmadığını savunurken kimileri ise kokudan rahatsız olmasının hem kendi hem de daha sonraki müşteriler için normal olduğunu belirterek çalıştığı mağazaya tepki gösterdi.

Peki sizce kim haklı? Yorumlarda tartışalım.