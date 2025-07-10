onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yaz Geldi İnsanlar Denize Akın Etti Fakat Yine Plajlardan Sinirleri Bozan Görüntüler Gelmeye Başladı

Yaz Geldi İnsanlar Denize Akın Etti Fakat Yine Plajlardan Sinirleri Bozan Görüntüler Gelmeye Başladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.07.2025 - 12:05

İçerik Devam Ediyor

Yaz mevsimiyle birlikte insanlar serinlemek ve dinlenmek için plajlara akın etti, ancak ne yazık ki bu yoğunluk beraberinde çevre kirliliğini de getirdi. Birçok kişi denizin ve güneşin tadını çıkarırken, arkalarında pet şişeler, sigara izmaritleri, ambalajlar ve diğer çöpleri bırakıyor. Geriye de sinirleri bozan bir manzara kalıyor.

Bir vatandaş, gün sonunda Bostancı Sahili'nin geldiği hali paylaştı. Oraya çıkan görüntü, sorumsuzluğun geldiği boyutu bir kere daha gözler önüne serdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Plajları temiz tutmak, hem çevre sağlığı hem de sürdürülebilir turizm açısından büyük önem taşır.

Plajları temiz tutmak, hem çevre sağlığı hem de sürdürülebilir turizm açısından büyük önem taşır.

Yaz aylarında milyonlarca insanın ziyaret ettiği plajlarda biriken plastik atıklar, deniz canlıları için ciddi tehlikeler oluşturur. Her yıl tonlarca plastik ve çöp, bilinçsizce bırakıldığında deniz kaplumbağalarından balıklara kadar birçok canlı türünün yaşamını tehdit eder. Üstelik bu atıklar zamanla suya karışarak mikroplastiğe dönüşür ve besin zincirine kadar ulaşabilir.Bu nedenle plaj temizliği konusunda herkesin bilinçli davranması gerekir. Sahile gelenlerin çöplerini toplamaları, geri dönüşüm kutularını kullanmaları ve tek kullanımlık plastiklerden kaçınmaları oldukça önemlidir. Ayrıca çevre dostu ürünler tercih ederek deniz ve kumsal temizliğine katkı sağlanabilir. Unutmayalım ki, temiz bir çevre ve doğa, sadece bizim değil, gelecek nesillerin de hakkıdır.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın