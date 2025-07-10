Yaz Geldi İnsanlar Denize Akın Etti Fakat Yine Plajlardan Sinirleri Bozan Görüntüler Gelmeye Başladı

Yaz mevsimiyle birlikte insanlar serinlemek ve dinlenmek için plajlara akın etti, ancak ne yazık ki bu yoğunluk beraberinde çevre kirliliğini de getirdi. Birçok kişi denizin ve güneşin tadını çıkarırken, arkalarında pet şişeler, sigara izmaritleri, ambalajlar ve diğer çöpleri bırakıyor. Geriye de sinirleri bozan bir manzara kalıyor.
Bir vatandaş, gün sonunda Bostancı Sahili'nin geldiği hali paylaştı. Oraya çıkan görüntü, sorumsuzluğun geldiği boyutu bir kere daha gözler önüne serdi.
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Plajları temiz tutmak, hem çevre sağlığı hem de sürdürülebilir turizm açısından büyük önem taşır.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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