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Son Dönemin Modası Havai Fişekli Kız İsteme Merasiminde Aile Felaketin Eşiğinden Döndü

Son Dönemin Modası Havai Fişekli Kız İsteme Merasiminde Aile Felaketin Eşiğinden Döndü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.07.2025 - 15:00 Son Güncelleme: 09.07.2025 - 15:18

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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde düğün, nişan ve kız isteme gibi merasimlerde uygulanan çeşitli gelenekler mevcut. Bu gelenekler, toplumumuzun sosyal yapısını, değerlerini ve yaşam biçimini yansıtır. Her biri, birbirinden farklı ritüeller ve adetler içeren törenler, günümüzde pek çok kişi tarafından hala uygulanıyor. Fakat son dönemde, özellikle sosyal medyada birbirinden farklı yeni uygulamalarla karşılaşıyoruz. Yeni modamız ise gelinin sokağına meşaleler ve havai fişeklerle girilmesi. Ankara'da gelinin evine bu şekilde gitmek isteyen damat tarafı felaketin eşiğinden döndü. Havai fişekler yanlış yönde patlayınca konuklar yanma tehlikesi geçirdi.

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Konya'da bu merasimin sonu karakolda bitmişti.

Konya'da bu merasimin sonu karakolda bitmişti.

Konya'nın merkez ilçesi Selçuklu'da, 23 Haziran'da bir damat adayı meşale ve havai fişeklerle gittiği 'kız isteme' töreninde bir de otomobille trafiği kapatınca olanlar oldu. 20 yaşındaki Mehmet Emin Özarpa, gözaltına alındı. Ayrıca, bu olaya dahil olan diğer sürücülere ise kişi başı 15 bin 163 lira tutarında ceza kesildi. Fakat bu olay, bu törenlerin sonuncusu olmadı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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