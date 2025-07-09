Son Dönemin Modası Havai Fişekli Kız İsteme Merasiminde Aile Felaketin Eşiğinden Döndü

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde düğün, nişan ve kız isteme gibi merasimlerde uygulanan çeşitli gelenekler mevcut. Bu gelenekler, toplumumuzun sosyal yapısını, değerlerini ve yaşam biçimini yansıtır. Her biri, birbirinden farklı ritüeller ve adetler içeren törenler, günümüzde pek çok kişi tarafından hala uygulanıyor. Fakat son dönemde, özellikle sosyal medyada birbirinden farklı yeni uygulamalarla karşılaşıyoruz. Yeni modamız ise gelinin sokağına meşaleler ve havai fişeklerle girilmesi. Ankara'da gelinin evine bu şekilde gitmek isteyen damat tarafı felaketin eşiğinden döndü. Havai fişekler yanlış yönde patlayınca konuklar yanma tehlikesi geçirdi.