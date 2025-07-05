Vietnam'un Meşhur Tren Sokağında Fotoğraf Çekmeye Çalışan Turist Trenin Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu

Vietnam’daki meşhur Tren Sokağı'nı mutlaka duymuşsunuzdur. Bölge sosyal medyanın da etkisiyle oldukça meşhur oldu özellikle fotoğrafçılar ve turistler için popüler bir destinasyon haline geldi. Train Street, Hanoi şehrinde, Old Quarter (Eski Şehir) bölgesine yakın bir yerde bulunuyor. Sokaktan geçen tren neredeyse evlerin kapısının önünden geçer. Trenin geçiş saatleri dışında sokakta hayat normal akışında devam eder, tren yaklaştığında ise herkes yapması gerekeni bilir ve kenara çekilip beklerler.

Sokakta, trenin geçiş anını görüntülemek isteyen bir turist felaketin eşiğinden döndü. Yanlışlıkla trene dokununca dengesini kaybeden adam, çevredekilerin de desteği ile trenin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.