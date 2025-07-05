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Vietnam'un Meşhur Tren Sokağında Fotoğraf Çekmeye Çalışan Turist Trenin Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu

Vietnam'un Meşhur Tren Sokağında Fotoğraf Çekmeye Çalışan Turist Trenin Altında Kalmaktan Kıl Payı Kurtuldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2025 - 23:17

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Vietnam’daki meşhur Tren Sokağı'nı mutlaka duymuşsunuzdur. Bölge sosyal medyanın da etkisiyle oldukça meşhur oldu özellikle fotoğrafçılar ve turistler için popüler bir destinasyon haline geldi. Train Street, Hanoi şehrinde, Old Quarter (Eski Şehir) bölgesine yakın bir yerde bulunuyor. Sokaktan geçen tren neredeyse evlerin kapısının önünden geçer. Trenin geçiş saatleri dışında sokakta hayat normal akışında devam eder, tren yaklaştığında ise herkes yapması gerekeni bilir ve kenara çekilip beklerler. 

Sokakta, trenin geçiş anını görüntülemek isteyen bir turist felaketin eşiğinden döndü. Yanlışlıkla trene dokununca dengesini kaybeden adam, çevredekilerin de desteği ile trenin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medyada en iyi fotoğrafı paylaşma çılgınlığı, insanların pek çok riski rahatlıkla alabilmesine sebep oluyor.

Sosyal medyada en iyi fotoğrafı paylaşma çılgınlığı, insanların pek çok riski rahatlıkla alabilmesine sebep oluyor.

İnsanlar tehlikeli bölgelere gidebiliyor ya da gerekli uyarıları dikkate almadan yalnızca alacakları beğeniye odaklanabiliyor.

Vietnam'daki bu sokak, fotoğraf çekmek isteyen turistlerle dolup taştığı için bir dönem güvenlik nedeniyle bazı girişler kısıtlanmıştı.Ancak hâlâ çevredeki kafelerden trenin geçişini izleyebiliyor ya da bazı rehberli turlar aracılığıyla kontrollü şekilde girebiliyorsunuz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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