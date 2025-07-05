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Çanakkale'de Tepki Çeken Görüntüler: Bir Otobüs Şoförü Yangına Giden Araca Yol Vermedi

Çanakkale'de Tepki Çeken Görüntüler: Bir Otobüs Şoförü Yangına Giden Araca Yol Vermedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2025 - 21:42

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Yaz mevsiminin gelmesiyle yine korkutan oldu ve ülkemizin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye başladı. Bazı bölgelerimizden yangının kontrol altına alındığı haberleri gelse de özellikle Hatay ve İzmir'de hem ekipler hem de halk yangına karşı zorlu bir mücadele veriyor. İzmir'de yaşam alanlarına kadar ulaşan yangın pek çok köy ve mahalleye ciddi zarar verdi. 

Tüm bu olaylar zaten yüreklerimizi yakarken, Çanakkale'de sinirlerimizi altüst eden bir olay yaşandı. Çanakkale'de bir otobüs, yangına gitmeye çalışan araca yol vermedi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Arasöz, sirenleri çalarak yol istede de otobüsün sürücüsü oralı olmadı.

Arasöz, sirenleri çalarak yol istede de otobüsün sürücüsü oralı olmadı.

O anlar, aracın içindekiler tarafından kaydedilirken, aracın plakasının alındığı belirtildi. Ülkenin dört bir yanından acı haberler gelirken pek çok kişi bu görüntürü 'Vatan hainliği' olarak nitelendirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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