Çanakkale'de Tepki Çeken Görüntüler: Bir Otobüs Şoförü Yangına Giden Araca Yol Vermedi

Yaz mevsiminin gelmesiyle yine korkutan oldu ve ülkemizin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye başladı. Bazı bölgelerimizden yangının kontrol altına alındığı haberleri gelse de özellikle Hatay ve İzmir'de hem ekipler hem de halk yangına karşı zorlu bir mücadele veriyor. İzmir'de yaşam alanlarına kadar ulaşan yangın pek çok köy ve mahalleye ciddi zarar verdi.

Tüm bu olaylar zaten yüreklerimizi yakarken, Çanakkale'de sinirlerimizi altüst eden bir olay yaşandı. Çanakkale'de bir otobüs, yangına gitmeye çalışan araca yol vermedi.