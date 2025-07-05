Çanakkale'de Tepki Çeken Görüntüler: Bir Otobüs Şoförü Yangına Giden Araca Yol Vermedi

Yaz mevsiminin gelmesiyle yine korkutan oldu ve ülkemizin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye başladı. Bazı bölgelerimizden yangının kontrol altına alındığı haberleri gelse de özellikle Hatay ve İzmir'de hem ekipler hem de halk yangına karşı zorlu bir mücadele veriyor. İzmir'de yaşam alanlarına kadar ulaşan yangın pek çok köy ve mahalleye ciddi zarar verdi.
Tüm bu olaylar zaten yüreklerimizi yakarken, Çanakkale'de sinirlerimizi altüst eden bir olay yaşandı. Çanakkale'de bir otobüs, yangına gitmeye çalışan araca yol vermedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arasöz, sirenleri çalarak yol istede de otobüsün sürücüsü oralı olmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın