Kırıkkale'de Arkadaşlarıyla Girdiği İddia İçin Köprüden Atlayan Genç Kayboldu

Yaz gelince boğulma haberleri de peş peşe geliyor bildiğiniz üzere. Kırıkkale'den de acı bir haber geldi. Arkadaşlarıyla iddiaya giren bir genç, tehlikeli bir harekette bulundu. Arkadaşlarının “Yapamazsın, iddiaya girelim” demesi üzerine köprüye çıkan genç, kendini sulara bıraktı. Fakat sudan çıkamadı ve akıntıya kapılarak gözden kayboldu. O anlar, iddia için kayıt alan arkadaşlarından birinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.