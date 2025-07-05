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Kırıkkale'de Arkadaşlarıyla Girdiği İddia İçin Köprüden Atlayan Genç Kayboldu

Kırıkkale'de Arkadaşlarıyla Girdiği İddia İçin Köprüden Atlayan Genç Kayboldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.07.2025 - 18:32 Son Güncelleme: 05.07.2025 - 18:36

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Yaz gelince boğulma haberleri de peş peşe geliyor bildiğiniz üzere. Kırıkkale'den de acı bir haber geldi. Arkadaşlarıyla iddiaya giren bir genç, tehlikeli bir harekette bulundu. Arkadaşlarının “Yapamazsın, iddiaya girelim” demesi üzerine köprüye çıkan genç, kendini sulara bıraktı. Fakat sudan çıkamadı ve akıntıya kapılarak gözden kayboldu. O anlar, iddia için kayıt alan arkadaşlarından birinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Bazen, arkadaşlar arasında yaşanan rekabetin sonuçları tahmin edilenden daha vahim olabiliyor.

Bazen, arkadaşlar arasında yaşanan rekabetin sonuçları tahmin edilenden daha vahim olabiliyor.

İddialaşmalar, heyecanlı birer yarışma gibi görünse de, bu durumlar bazen kişinin canını tehlikeye atabilecek boyutlara ulaşabiliyor. Bu tür durumlar, genellikle masum bir eğlence olarak başlasa da, sonuçları itibariyle oldukça ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu yüzden saçma inatlar uğruna gereksiz hareketlerden kaçınmak önemli.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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