28 Yaşında Hayatını Kaybeden Diogo Jota'nın Takım Arkadaşları Saygı Duruşu Sırasında Gözyaşlarını Tutamadı

Liverpool'un sevilen futbolcusu Diogo Jota, kardeşi André Silva ile birlikte İspanya'nın Zamora bölgesinde meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybetti. 28 yaşındaki futbolcunun ani ölümü, futbol dünyasını yasa boğdu. Genç futbolcunun sadece 11 gün önce 12 yıllık sevgilisi Rute Cardoso ile dünyaevine girdiği, çiftin romantik hikayesinin lise yıllarında başladığı öğrenildi. Ayrıca çiftin üç de çocuğu vardı.
Portekizli futbolcular, trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota için maç öncesi saygı duruşunda bulundu. Jota'nın arkadaşları saygı duruşu sırasında gözyaşlarını tutamadı.
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Genç futbolcunun cenazesi Portekiz’de bugün toprağa verildi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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