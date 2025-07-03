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İzmir'deki Yangın Giderek Büyüyor: Bölgeden Gelen Görüntüler Felaketin Boyutunu Gözler Önüne Serdi

İzmir'deki Yangın Giderek Büyüyor: Bölgeden Gelen Görüntüler Felaketin Boyutunu Gözler Önüne Serdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.07.2025 - 23:39

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İzmir'de geçtiğimiz gün başlayan yangın bugün kontrol edilemez bir boyuta ulaştı. Yangınla ilgili son gelişmeleri aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çok sayıda köyün ciddi şekilde yandığını belirtmiş, Çok korkunç bir durum yaşıyoruz. Durdurulamayan bir yangın var.' demişti. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise yangın bölgesine giderek yetkililere seslenmiş 'Yangının Ödemiş’in merkezine inmesi an meselesi.' demişti. Bölgeden hala yürekleri ağızlara getiren görüntüler gelmeye devam ediyor.

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İzmir-Torbalı Otoyolu’nda bir sürücü, yola sıçrayan alevlerin içinden geçerken yanmaktan son anda kurtuldu.

İzmir-Torbalı Otoyolu’nda bir sürücü, yola sıçrayan alevlerin içinden geçerken yanmaktan son anda kurtuldu.

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Germiyan’da aracıyla seyahat eden sürücü, bir köyün tamamen yandığını söyledi.

Germiyan’da aracıyla seyahat eden sürücü, bir köyün tamamen yandığını söyledi.

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Bölgenin popüler tatil mekanı Alaçatı'da da durum aynı.

Bölgenin popüler tatil mekanı Alaçatı'da da durum aynı.
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Çeşme’de, yangına müdahale edilmeyen bölgede halk, otluk alanlara damacanalarla su dökerek güvenli alan oluşturmaya çalıştı.

Çeşme’de, yangına müdahale edilmeyen bölgede halk, otluk alanlara damacanalarla su dökerek güvenli alan oluşturmaya çalıştı.

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Bir vatandaş, yanan ceviz ağacını kurtarmak istedi.

Bir vatandaş, yanan ceviz ağacını kurtarmak istedi.

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Ödemişte yangına müdahale eden ekipler böyle görüntülendi;

Ödemişte yangına müdahale eden ekipler böyle görüntülendi;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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