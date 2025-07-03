İzmir'deki Yangın Giderek Büyüyor: Bölgeden Gelen Görüntüler Felaketin Boyutunu Gözler Önüne Serdi

İzmir'de geçtiğimiz gün başlayan yangın bugün kontrol edilemez bir boyuta ulaştı. Yangınla ilgili son gelişmeleri aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, çok sayıda köyün ciddi şekilde yandığını belirtmiş, Çok korkunç bir durum yaşıyoruz. Durdurulamayan bir yangın var.' demişti. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ise yangın bölgesine giderek yetkililere seslenmiş 'Yangının Ödemiş’in merkezine inmesi an meselesi.' demişti. Bölgeden hala yürekleri ağızlara getiren görüntüler gelmeye devam ediyor.