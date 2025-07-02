Yangın Yerleşim Yerlerine Ulaştı: Çeşme ve Urla'da Yaşanan Yangın Felaketinden Acı Görüntüler Geldi

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Germiyan’daki yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı.
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Ildır'da da ormanda başlayan yangın yaşam alanlarına sıçradı. Bölge tahliye edildi.
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Alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı. O görüntüler bir sürücünün kamerasına yansıdı.
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Yangın gündüz saatlerinde böyle görüntülenmişti;
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Yine bir araç kamerasına yansıyan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi;
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Yangına pek çok araç ve helikopterle müdahale ediliyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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