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Yangın Yerleşim Yerlerine Ulaştı: Çeşme ve Urla'da Yaşanan Yangın Felaketinden Acı Görüntüler Geldi

Yangın Yerleşim Yerlerine Ulaştı: Çeşme ve Urla'da Yaşanan Yangın Felaketinden Acı Görüntüler Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.07.2025 - 23:07 Son Güncelleme: 02.07.2025 - 23:08

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Ülkemizin pek çok ili yine yangın felaketi ile karşı karşıya.  Her yıl tekrarlanan bu trajik durum pek çok bölgeyi etkisi altına aldı. 3 şehrimizde yangının kısmen kontrol altına alındığı haberi gelmişken, İzmir'den acı görüntüler gelmeye başladı. Çeşme'de çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaştı.

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Germiyan’daki yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı.

Germiyan’daki yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçradı.

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Ildır'da da ormanda başlayan yangın yaşam alanlarına sıçradı. Bölge tahliye edildi.

Ildır'da da ormanda başlayan yangın yaşam alanlarına sıçradı. Bölge tahliye edildi.

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Alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı. O görüntüler bir sürücünün kamerasına yansıdı.

Alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı. O görüntüler bir sürücünün kamerasına yansıdı.
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Yangın gündüz saatlerinde böyle görüntülenmişti;

Yangın gündüz saatlerinde böyle görüntülenmişti;

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Yine bir araç kamerasına yansıyan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi;

Yine bir araç kamerasına yansıyan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi;

👇

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Yangına pek çok araç ve helikopterle müdahale ediliyor.

Yangına pek çok araç ve helikopterle müdahale ediliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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