Yangın Yerleşim Yerlerine Ulaştı: Çeşme ve Urla'da Yaşanan Yangın Felaketinden Acı Görüntüler Geldi

Ülkemizin pek çok ili yine yangın felaketi ile karşı karşıya. Her yıl tekrarlanan bu trajik durum pek çok bölgeyi etkisi altına aldı. 3 şehrimizde yangının kısmen kontrol altına alındığı haberi gelmişken, İzmir'den acı görüntüler gelmeye başladı. Çeşme'de çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaştı.