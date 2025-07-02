onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hatay'daki Yangınla Mücadeleye Destek Olmak İçin Pet Şişelerle Tankerlere Su Taşıyan Gençler Duygulandırdı

Hatay'daki Yangınla Mücadeleye Destek Olmak İçin Pet Şişelerle Tankerlere Su Taşıyan Gençler Duygulandırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.07.2025 - 19:02 Son Güncelleme: 02.07.2025 - 19:50

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere neredeyse her yaz olduğu gibi bu sene de ülkemizin dört bir yanında insanlar yangın ile mücadele ediyor. 3 ilde yangının kısmen kontrol altına alındığı haberi gelse de bölge halkı için mücadele devam ediyor. Ekipler gece gündüz demeden söndürme çalışmalarına devam ediyor. 

6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerimizden biri olan Hatay'da da yangın sürüyor. Hayat'daki yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere konteyner kentte yaşayan çocuklardan duygulandıran bir destek geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bulduklar pet şişeleri toplayan çocuklar, hortumu olan komşularından da destek alarak tankerlere su taşıdı.

Bulduklar pet şişeleri toplayan çocuklar, hortumu olan komşularından da destek alarak tankerlere su taşıdı.

Bir tankeri gönderdikten sonra bir sonraki tanker için hazırlığa başlayan minikler bu şekilde 7 tanker doldurduklarını söyledi. Büyüklerinin de yardımını aldıklarını belirten gençlerin koca yüreği görenleri duygulandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın