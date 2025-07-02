Hatay'daki Yangınla Mücadeleye Destek Olmak İçin Pet Şişelerle Tankerlere Su Taşıyan Gençler Duygulandırdı

Bildiğiniz üzere neredeyse her yaz olduğu gibi bu sene de ülkemizin dört bir yanında insanlar yangın ile mücadele ediyor. 3 ilde yangının kısmen kontrol altına alındığı haberi gelse de bölge halkı için mücadele devam ediyor. Ekipler gece gündüz demeden söndürme çalışmalarına devam ediyor.
6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerimizden biri olan Hatay'da da yangın sürüyor. Hayat'daki yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere konteyner kentte yaşayan çocuklardan duygulandıran bir destek geldi.
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Bulduklar pet şişeleri toplayan çocuklar, hortumu olan komşularından da destek alarak tankerlere su taşıdı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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