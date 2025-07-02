Hatay'daki Yangınla Mücadeleye Destek Olmak İçin Pet Şişelerle Tankerlere Su Taşıyan Gençler Duygulandırdı

Bildiğiniz üzere neredeyse her yaz olduğu gibi bu sene de ülkemizin dört bir yanında insanlar yangın ile mücadele ediyor. 3 ilde yangının kısmen kontrol altına alındığı haberi gelse de bölge halkı için mücadele devam ediyor. Ekipler gece gündüz demeden söndürme çalışmalarına devam ediyor.

6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerimizden biri olan Hatay'da da yangın sürüyor. Hayat'daki yangını söndürmek için mücadele eden ekiplere konteyner kentte yaşayan çocuklardan duygulandıran bir destek geldi.