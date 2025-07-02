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Otobüsü Muavin Durdurdu: Ankara'ya Giden Bir Yolcu Otobüsünün Şoförü Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirdi

Otobüsü Muavin Durdurdu: Ankara'ya Giden Bir Yolcu Otobüsünün Şoförü Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.07.2025 - 16:28

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Son zamanlarda, kalp krizi olaylarında dikkat çeken bir artış var bildiğiniz üzere. Bu durum, toplum sağlığı açısından büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Neredeyse tüm yaş gruplarını etkileyen bu durum, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte endişe verici bir boyuta ulaştı. Geçtiğimiz günlerde bir taksi durağında çalışan iki arkadaşın aynı anda kalp krizi geçirmesi endişeleri daha da artırdı. 

Ankara istikametine seyreden bir yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otobüsü durumu fark eden muavin durdurdu. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası ile anbean kaydedilirken yolcuların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

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Kalp krizi, dünya genelinde ölümnedenleri arasında başı çeken bir sağlık sorunu. Hareketsiz yaşam, hızlı yaşam temposu ve stres kalp krizini tetikliyor. Bu durum, kalp sağlığının korunması ve kalp krizi riskinin azaltılması konusunda daha fazla bilinçlendirme ve önlem alınmasını gerektiriyor. Bu nedenle, kalp krizinin nedenleri, belirtileri ve önlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak, herkes için büyük önem taşıyor.

Kalp krizi, pek çok ülkede en yaygın ölüm nedenlerinden biri olarak kabul edilir.

Kalp krizi, pek çok ülkede en yaygın ölüm nedenlerinden biri olarak kabul edilir.

Sedanter yaşam tarzı, hızlı tempolu yaşam ve stres, kalp krizinin başlıca tetikleyicileridir. Bu durum, kalp sağlığına dikkat etme ve kalp krizi riskini azaltma konusunda daha fazla farkındalık yaratılmasını ve önleyici tedbirler alınmasını zorunlu kılar. Bu sebeple, kalp krizinin nedenlerini, belirtilerini ve nasıl önleyeceğimizi bilmek, her birey için hayati önem taşır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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