Otobüsü Muavin Durdurdu: Ankara'ya Giden Bir Yolcu Otobüsünün Şoförü Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirdi

Son zamanlarda, kalp krizi olaylarında dikkat çeken bir artış var bildiğiniz üzere. Bu durum, toplum sağlığı açısından büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Neredeyse tüm yaş gruplarını etkileyen bu durum, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte endişe verici bir boyuta ulaştı. Geçtiğimiz günlerde bir taksi durağında çalışan iki arkadaşın aynı anda kalp krizi geçirmesi endişeleri daha da artırdı.

Ankara istikametine seyreden bir yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Otobüsü durumu fark eden muavin durdurdu. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası ile anbean kaydedilirken yolcuların yaşadığı panik kameraya yansıdı.