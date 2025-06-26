Okul Kapanınca Düzelir Denmişti: Fethiye'de Bir Dolmuş Şoförü Bölgenin Bomboş Olmasına İsyan Etti

Her sene yaz sezonunda, tatil beldelerinin boş olduğu ile ilgili haberler görüyoruz. Fakat durum bu yıl önceki senelere göre oldukça ciddi. Okulların kapanması ile hareketliliğin başlayacağını düşünen bölge esnafı, hayal kırıklığına uğradı. Pek çok tatil beldesi, sıcaklar etkisini göstermesine ve okullar kapanmasına rağmen hala boş.

Fethiye'd bir dolmuş şoförü de duruma isyan etti. Defalarca boş gidip boş geldiğini, otellerin önünden geçmesine rağmen hiç müşteri almadığını söyleyen adam 'Benzini döküp yakasım geliyor dolmuşu. Ne yapacağız, bir çaresi yok mu?' diyerek isyan etti.