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Okul Kapanınca Düzelir Denmişti: Fethiye'de Bir Dolmuş Şoförü Bölgenin Bomboş Olmasına İsyan Etti

Okul Kapanınca Düzelir Denmişti: Fethiye'de Bir Dolmuş Şoförü Bölgenin Bomboş Olmasına İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
26.06.2025 - 22:10

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Her sene yaz sezonunda, tatil beldelerinin boş olduğu ile ilgili haberler görüyoruz. Fakat durum bu yıl önceki senelere göre oldukça ciddi. Okulların kapanması ile hareketliliğin başlayacağını düşünen bölge esnafı, hayal kırıklığına uğradı. Pek çok tatil beldesi, sıcaklar etkisini göstermesine ve okullar kapanmasına rağmen hala boş.

Fethiye'd bir dolmuş şoförü de duruma isyan etti. Defalarca boş gidip boş geldiğini, otellerin önünden geçmesine rağmen hiç müşteri almadığını söyleyen adam 'Benzini döküp yakasım geliyor dolmuşu. Ne yapacağız, bir çaresi yok mu?' diyerek isyan etti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Bildiğiniz üzere tatil beldelerindeki yüksek fiyatlar, geçtiğimiz yıllarda da gündemimizdi.

Bildiğiniz üzere tatil beldelerindeki yüksek fiyatlar, geçtiğimiz yıllarda da gündemimizdi.

Ülkemizde ucuz tatil için dövizle gelen gurbetçiler ve yabancı turistler bile bu pahalılıktan nasibini almıştı. Pek çoğu fiyatlara isyan ettikleri videolar paylaştı. Bu durum elbette bu yıl etkisini gösterdi ve insanlar tatil için yeni rotalar belirledi. İnsanlar bu durumun esnafa bir uyarı niteliğinde olduğunu, bundan sonra fiyat politikalarına çeki düzen vermeleri gerektiğini savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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