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Bir Kadın Mısır Çarşısı'nda Turist Taklidi Yapıp Esnafın Tavrını Ölçtü: "İngilizce Konuşunca Tepsiler Geliyor"

Bir Kadın Mısır Çarşısı'nda Turist Taklidi Yapıp Esnafın Tavrını Ölçtü: "İngilizce Konuşunca Tepsiler Geliyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.06.2025 - 19:36

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Turistik bölgelerimizin esnafının, turistlere karşı sergilediği tavır ve Türk vatandaşlarına karşı takındığı tutum arasındaki farklılık, artık herkesin malumu. Bu durum, birçok kişi tarafından bilinen ve tartışılan bir konu. Pek çok yerli turist, hem tatil beldelerinde hem pek çok turistik bölgede ikinci sınıf vatandaş muamelesi görebiliyor. 

'nilufererbil' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu durumu kanıtlamak için bir video çekti. Mısır Çarşısı'nda turist taklidi yaparak esnafın tavrını kaydetti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

“Türkçe konuştum vermediler, İngilizce konuşunca tepsilerle geliyorlar.”

“Türkçe konuştum vermediler, İngilizce konuşunca tepsilerle geliyorlar.”

Türkçe konuşarak yürüdüğünde kimsenin yüzüne bakmadığını farkeden kadın, İngilizce konuştuğunda esnafın tepsilerle yanına koştuğunu belirtti. Bu durum genel olarak taksilerde yaşanıyor. Taksiler turistleri alabilmek için pek çok yolcuyu kabul etmiyor. Hatta taksiye binebilmek için turist taklidi yapanlar bile var.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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