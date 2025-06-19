Bir Kadın Mısır Çarşısı'nda Turist Taklidi Yapıp Esnafın Tavrını Ölçtü: "İngilizce Konuşunca Tepsiler Geliyor"

Turistik bölgelerimizin esnafının, turistlere karşı sergilediği tavır ve Türk vatandaşlarına karşı takındığı tutum arasındaki farklılık, artık herkesin malumu. Bu durum, birçok kişi tarafından bilinen ve tartışılan bir konu. Pek çok yerli turist, hem tatil beldelerinde hem pek çok turistik bölgede ikinci sınıf vatandaş muamelesi görebiliyor.
'nilufererbil' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu durumu kanıtlamak için bir video çekti. Mısır Çarşısı'nda turist taklidi yaparak esnafın tavrını kaydetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Türkçe konuştum vermediler, İngilizce konuşunca tepsilerle geliyorlar.”
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın