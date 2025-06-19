Bir Kadın Mısır Çarşısı'nda Turist Taklidi Yapıp Esnafın Tavrını Ölçtü: "İngilizce Konuşunca Tepsiler Geliyor"

Turistik bölgelerimizin esnafının, turistlere karşı sergilediği tavır ve Türk vatandaşlarına karşı takındığı tutum arasındaki farklılık, artık herkesin malumu. Bu durum, birçok kişi tarafından bilinen ve tartışılan bir konu. Pek çok yerli turist, hem tatil beldelerinde hem pek çok turistik bölgede ikinci sınıf vatandaş muamelesi görebiliyor.

'nilufererbil' isimli sosyal medya kullanıcısı, bu durumu kanıtlamak için bir video çekti. Mısır Çarşısı'nda turist taklidi yaparak esnafın tavrını kaydetti.