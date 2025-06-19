"Türkiye'nin Maldivleri" Olarak Bilinen Salda Gölü'nün Son Hali Görenleri Endişelendirdi

Ülkemizin göz alıcı doğal güzelliklerinden biri olan Salda Gölü, Türkiye'nin en derin ve en temiz tatlı su gölüdür. Burdur ilinde yer alan bu eşsiz güzellik, adeta bir doğa harikasıdır. Gölün çevresindeki beyaz kumlar ve turkuaz renkli suları, ziyaretçilerine adeta Maldivler'i anımsatır. Bu nedenle Salda Gölü, halk arasında 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak da anılır. Gölün çevresi, birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yapar. Ayrıca Salda Gölü, flamingolar ve diğer birçok kuş türü için önemli bir yaşam alanıdır. Doğaseverler ve fotoğrafçılar için adeta bir cennet olan Salda Gölü, her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır.

Fakat Salda Gölü'nün son hali, pek de iç açıcı değil. Gölü ziyaret eden bir vatadaş, gölün son halini paylaştı. O görüntüler, görenleri endişelendirdi.