onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Türkiye'nin Maldivleri" Olarak Bilinen Salda Gölü'nün Son Hali Görenleri Endişelendirdi

"Türkiye'nin Maldivleri" Olarak Bilinen Salda Gölü'nün Son Hali Görenleri Endişelendirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.06.2025 - 19:01

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizin göz alıcı doğal güzelliklerinden biri olan Salda Gölü, Türkiye'nin en derin ve en temiz tatlı su gölüdür. Burdur ilinde yer alan bu eşsiz güzellik, adeta bir doğa harikasıdır. Gölün çevresindeki beyaz kumlar ve turkuaz renkli suları, ziyaretçilerine adeta Maldivler'i anımsatır. Bu nedenle Salda Gölü, halk arasında 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak da anılır. Gölün çevresi, birçok endemik bitki türüne ev sahipliği yapar. Ayrıca Salda Gölü, flamingolar ve diğer birçok kuş türü için önemli bir yaşam alanıdır. Doğaseverler ve fotoğrafçılar için adeta bir cennet olan Salda Gölü, her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır.

Fakat Salda Gölü'nün son hali, pek de iç açıcı değil. Gölü ziyaret eden bir vatadaş, gölün son halini paylaştı. O görüntüler, görenleri endişelendirdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DJj-Wy...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Dünyanın en önemli bilim ve teknoloji kuruluşlarından biri olan NASA, Mars 2020 misyonu kapsamında Jezero Krateri'ni hedef olarak seçmişti.

Dünyanın en önemli bilim ve teknoloji kuruluşlarından biri olan NASA, Mars 2020 misyonu kapsamında Jezero Krateri'ni hedef olarak seçmişti.

Bu kraterin eski bir göl olduğu düşünülüyor ve bu gölün 'jeolojik ve mineralojik' özellikleri bakımından Dünya'daki tek benzeri Salda Gölü. Bu özelliği nedeniyle Salda Gölü, dünyanın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Salda Gölü'nün koruma altına alınması konusunda da önemli adımlar atıldı. 14 Haziran 1989'da 1. derece doğal sit alanı olarak tescil edilen gölün çevresindeki bazı mahalleler ise 28 Temmuz 1992'de 2. derece doğal sit alanı olarak belirlendi. Ayrıca, 'Uluslararası Doğayı Koruma Birliği' (IUCN) tarafından da koruma altına alınması gereken ve kritik türlerin yaşam alanı olduğu belirtilen bir bölge olarak kabul ediliyor.

Salda Gölü'nün Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan Dünya'daki iki bölgeden biri olduğu belirlendi. Bu bölgede yapılan çalışmalar, gölün magnezyum yüklü beyaz kayaları barındırması nedeniyle Mars çalışmaları için önemli bir referans noktası olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Salda Gölü, Mars üzerindeki bilimsel araştırmalar için kritik bir öneme sahip.

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın