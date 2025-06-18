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Artık Bizimle Dalga Geçiliyor: Şişli'de 20 Bin TL Kira İstenen Daireyi Görünce Siniriniz Bozulacak

Artık Bizimle Dalga Geçiliyor: Şişli'de 20 Bin TL Kira İstenen Daireyi Görünce Siniriniz Bozulacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.06.2025 - 23:33

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Son zamanlarda, ev ve kira maliyetlerindeki astronomik artış, akılalmaz bir hızla yükseliyor. Barınma, insanların en temel gereksinimlerinden biri olmasına rağmen, neredeyse bir lüks haline geldi. Bu durum, birçok kişinin yaşam standartlarını ve ekonomik durumlarını olumsuz yönde etkiledi. Bu artışın sebepleri ve sonuçları üzerine birçok tartışma yapılıyor. Ancak, bu konuda kesin bir çözüm bulunabilmiş değil. Bu durum, toplumun genelini etkileyen ve herkesin üzerinde düşünmesi gereken bir mesele haline geldi.

Şişli'de 20 Bin TL kira istenen bir ev görenlerin sinirini bozdu. O evi bir TikTok kullanıcısı paylaştı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ozkanozanoz/v...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Bahçe katı diye belirtilen evin bahçesi, bahçeye benzetilemedi.

Bahçe katı diye belirtilen evin bahçesi, bahçeye benzetilemedi.

Yerin altında olan evin tuvalet, banyo ve mutfağı ise harabe gibiydi. Binanın oldukça dış görünüyor olması akıllara o daireye ait bir depo olma ihtimalini getirdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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