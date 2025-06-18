Artık Bizimle Dalga Geçiliyor: Şişli'de 20 Bin TL Kira İstenen Daireyi Görünce Siniriniz Bozulacak

Son zamanlarda, ev ve kira maliyetlerindeki astronomik artış, akılalmaz bir hızla yükseliyor. Barınma, insanların en temel gereksinimlerinden biri olmasına rağmen, neredeyse bir lüks haline geldi. Bu durum, birçok kişinin yaşam standartlarını ve ekonomik durumlarını olumsuz yönde etkiledi. Bu artışın sebepleri ve sonuçları üzerine birçok tartışma yapılıyor. Ancak, bu konuda kesin bir çözüm bulunabilmiş değil. Bu durum, toplumun genelini etkileyen ve herkesin üzerinde düşünmesi gereken bir mesele haline geldi.

Şişli'de 20 Bin TL kira istenen bir ev görenlerin sinirini bozdu. O evi bir TikTok kullanıcısı paylaştı.