Aşırı Zenginlerin Beyin Yakan "Sıfırdan Başlama" Hikayeleri Yapay Zeka ile Daha Gerçekçi Hale Getirildi

Kaynak: https://www.instagram.com/anlatbakali...
'Zenginlerin servetlerini nasıl elde ettikleri' konusu, genellikle birçok kişinin merak ettiği bir mesele. Bu konuda zengin kişilere yöneltilen soruların yanıtları genellikle, sıfırdan başlayarak zirveye ulaşan başarı hikayeleri şeklinde oluyor. Ancak, bu hikayelerin ne kadarı gerçek? Gerçekten de sıfırdan başlanarak zengin olunur mu? Yoksa bu sadece bir umut tacirliği mi?
'anlatbakalimtr' isimli içerik üreticisi, yapay zeka ile bu girişimcilik hikayelerini daha gerçekçi hale getirdi. Bu video ile kafamızdaki taşlar tam olarak yerine oturdu.
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Bu "sıfırdan başlama" hikayeleri, umut ışığı olmasına rağmen, çoğunlukla hayal kırıklığı ile sonuçlanıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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