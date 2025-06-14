Ret Haberleri Peş Peşe Geliyor: Fransa ve İrlanda İçin Vize Başvurusu Yapan İki Kadın Hayat Kırıklığına Uğradı

Son zamanlarda, yurt dışı planları yapan vatandaşlarımızın, karşılaştıkları ret yanıtları sonucunda yaşadıkları hayal kırıklığına dair videolarla sıkça karşılaşıyoruz. Bu durum, umutla başlayan seyahat planlarının beklenmedik bir şekilde son bulmasının getirdiği hayal kırıklığını ve üzüntüyü gözler önüne seriyor. Bu durum yalnızca turist olarak gitmek isteyenlerin değil, iş ya da okul için ülke değiştirmeye çalışanların da hayallerini ve planlarını sekteye uğratıyor.
İki kadın Fransa ve İrlanda için yaptıkları vize başvurularının sonuçlarını kamera karşısında kontrol etmek istedi. Fakat ikisi de hayal kırıklığına uğradı.
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İrlanda için vize başvuru yapan bir kız, heyecanını zarfını getiren kurye ile paylaşmak istedi fakat sonu hüsran oldu.
Genç kız gözyaşlarını tutamadı;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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