Ret Haberleri Peş Peşe Geliyor: Fransa ve İrlanda İçin Vize Başvurusu Yapan İki Kadın Hayat Kırıklığına Uğradı

Son zamanlarda, yurt dışı planları yapan vatandaşlarımızın, karşılaştıkları ret yanıtları sonucunda yaşadıkları hayal kırıklığına dair videolarla sıkça karşılaşıyoruz. Bu durum, umutla başlayan seyahat planlarının beklenmedik bir şekilde son bulmasının getirdiği hayal kırıklığını ve üzüntüyü gözler önüne seriyor. Bu durum yalnızca turist olarak gitmek isteyenlerin değil, iş ya da okul için ülke değiştirmeye çalışanların da hayallerini ve planlarını sekteye uğratıyor.

İki kadın Fransa ve İrlanda için yaptıkları vize başvurularının sonuçlarını kamera karşısında kontrol etmek istedi. Fakat ikisi de hayal kırıklığına uğradı.