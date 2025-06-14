Tatil Bölgeleride "Turist Kazıklıyorsunuz" Diyenlere Bir İşletmeciden Yanıt Geldi: "Böyle Giderse Esnaf Biter"

Sebebinin ise kendi fiyat politikaları değil 'her şey dahil' tatil paketleri olduğunu söyledi ve devlet yekililerine seslendi. Kimsenin kimseyi kazıklamadığını, her şey dahil sistemi bitmezse, esnafın batacağını söyledi.

Fakat yine de insanlar sebebin, fiyat politikaları olduğunu belirterek isyan eden esnafa tepki gösterdi. Bu nedenle, fiyat politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve hem yerli hem yabancı turistlerin bütçelerine uygun fiyatlar belirlenmesi gerekiyor. Bu, hem turistlerin tatil deneyimlerini iyileştirecek hem de turizm sektörünün uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.