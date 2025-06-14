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Tatil Bölgeleride "Turist Kazıklıyorsunuz" Diyenlere Bir İşletmeciden Yanıt Geldi: "Böyle Giderse Esnaf Biter"

Tatil Bölgeleride "Turist Kazıklıyorsunuz" Diyenlere Bir İşletmeciden Yanıt Geldi: "Böyle Giderse Esnaf Biter"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2025 - 20:55

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Son yıllarda, yükselen döviz kurları nedeniyle ülkemiz, ekonomik tatil arayanlar için cazip bir destinasyon haline gelmişti. Yabancı turistler, çok düşük maliyetlerle lüks tatil olanaklarından yararlanabiliyorlardı. Ancak, tatil bölgelerindeki aşırı fiyatlar, sadece ülkemizin vatandaşlarını değil turistleri de zorlamaya başladı. Bu bölgelerdeki yüksek fiyatlar, turistlerin tatil bütçelerini zorluyor ve tatil deneyimlerini olumsuz etkiliyor. Bu durum, turizm sektörü için ciddi bir sorun teşkil ediyor ve sektörün sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Pek çok tatil beldesinden her yerin boş olduğu ile ilgili videolar gelince insanlar 'Çünkü turist kazıklıyorsunuz' diyerek duruma bir yorumda bulundu. Bu iddiaya, Marmaris'teki bir esnaftan yanıt geldi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Uzun yıllardır işletmecilik yaptığını belirten şahıs, daha önce böyle bir durgunluk görmediğini açıkladı.

Uzun yıllardır işletmecilik yaptığını belirten şahıs, daha önce böyle bir durgunluk görmediğini açıkladı.

Sebebinin ise kendi fiyat politikaları değil 'her şey dahil' tatil paketleri olduğunu söyledi ve devlet yekililerine seslendi. Kimsenin kimseyi kazıklamadığını, her şey dahil sistemi bitmezse, esnafın batacağını söyledi. 

Fakat yine de insanlar sebebin, fiyat politikaları olduğunu belirterek isyan eden esnafa tepki gösterdi. Bu nedenle, fiyat politikalarının yeniden gözden geçirilmesi ve hem yerli hem yabancı turistlerin bütçelerine uygun fiyatlar belirlenmesi gerekiyor. Bu, hem turistlerin tatil deneyimlerini iyileştirecek hem de turizm sektörünün uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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