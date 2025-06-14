Tatil Bölgeleride "Turist Kazıklıyorsunuz" Diyenlere Bir İşletmeciden Yanıt Geldi: "Böyle Giderse Esnaf Biter"

Son yıllarda, yükselen döviz kurları nedeniyle ülkemiz, ekonomik tatil arayanlar için cazip bir destinasyon haline gelmişti. Yabancı turistler, çok düşük maliyetlerle lüks tatil olanaklarından yararlanabiliyorlardı. Ancak, tatil bölgelerindeki aşırı fiyatlar, sadece ülkemizin vatandaşlarını değil turistleri de zorlamaya başladı. Bu bölgelerdeki yüksek fiyatlar, turistlerin tatil bütçelerini zorluyor ve tatil deneyimlerini olumsuz etkiliyor. Bu durum, turizm sektörü için ciddi bir sorun teşkil ediyor ve sektörün sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Pek çok tatil beldesinden her yerin boş olduğu ile ilgili videolar gelince insanlar 'Çünkü turist kazıklıyorsunuz' diyerek duruma bir yorumda bulundu. Bu iddiaya, Marmaris'teki bir esnaftan yanıt geldi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Uzun yıllardır işletmecilik yaptığını belirten şahıs, daha önce böyle bir durgunluk görmediğini açıkladı.
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