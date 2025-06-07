Rezil Olduk: Rus Turistler Ülkemizde Taksicilerle Yaşadıkları Problemleri Paylaştı

İstanbul'da taksi sorunu malumunuz. İstanbullu için istediği saatte, istediği yerde taksi bulmak, bulsa bile taksiciye kendini kabul ettirmek bir hayal. Bir de turistlerin yaşadıkları var bildiğiniz üzere. Taksicilerin turistlerden fazla para almaya çalıştığı pek çok kez ortaya çıktı. Hatta ülkemiz insanı yerine turistlere öncelik veriyorlar. Fakat artık turistler de durumu farketti.
Ülkemizin en çok turist aldığı ülkelerden biri Rusya. Rus turistler, ülkemizde taksicilerle yaşadıkları problemleri paylaştı. Ortaya ise izlerken utandığımız bir video çıktı.
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Turistler taksimetrenin kapatılmasından gidilecek mesafeye göre müşteri seçilmesine kadar pek çok probleme değindi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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