Rezil Olduk: Rus Turistler Ülkemizde Taksicilerle Yaşadıkları Problemleri Paylaştı

İstanbul'da taksi sorunu malumunuz. İstanbullu için istediği saatte, istediği yerde taksi bulmak, bulsa bile taksiciye kendini kabul ettirmek bir hayal. Bir de turistlerin yaşadıkları var bildiğiniz üzere. Taksicilerin turistlerden fazla para almaya çalıştığı pek çok kez ortaya çıktı. Hatta ülkemiz insanı yerine turistlere öncelik veriyorlar. Fakat artık turistler de durumu farketti.

Ülkemizin en çok turist aldığı ülkelerden biri Rusya. Rus turistler, ülkemizde taksicilerle yaşadıkları problemleri paylaştı. Ortaya ise izlerken utandığımız bir video çıktı.