Ülkemize Gelen Rus Turistler Sezon Açılmasına Rağmen Plajların Boş Olması Karşısında Şaşkınlıklarını Paylaştı

Türkiye, deniz tatili denildiğinde akla gelen ilk ülkelerden biri. Eşsiz güzellikteki plajlarıyla, tatilcilerin gözdesi konumunda. Bu muhteşem plajlar, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin deniz tatili potansiyeli, sadece plajlarıyla sınırlı değil. Aynı zamanda, birbirinden güzel koyları, tarihi ve doğal güzellikleriyle de büyülüyor. Pek çok tatil bölgesi, özellikle Rus turistlerle dolup taşıyor.

Sezon başlar başlamaz ülkemize gelen bazı Rus turistler, tatil bölgelerinin boş olması karşısında yaşadıkları şaşkınlığı paylaştı. Kimileri bunun sebebini soğuk havalara bağlarken kimileri ise artık artan fiyatların turistleri de etkilediği için böyle bir tablonun oluştuğunu savundu.