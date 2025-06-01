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Ülkemize Gelen Rus Turistler Sezon Açılmasına Rağmen Plajların Boş Olması Karşısında Şaşkınlıklarını Paylaştı

Ülkemize Gelen Rus Turistler Sezon Açılmasına Rağmen Plajların Boş Olması Karşısında Şaşkınlıklarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2025 - 15:02

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Türkiye, deniz tatili denildiğinde akla gelen ilk ülkelerden biri. Eşsiz güzellikteki plajlarıyla, tatilcilerin gözdesi konumunda. Bu muhteşem plajlar, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin deniz tatili potansiyeli, sadece plajlarıyla sınırlı değil. Aynı zamanda, birbirinden güzel koyları, tarihi ve doğal güzellikleriyle de büyülüyor. Pek çok tatil bölgesi, özellikle Rus turistlerle dolup taşıyor. 

Sezon başlar başlamaz ülkemize gelen bazı Rus turistler, tatil bölgelerinin boş olması karşısında yaşadıkları şaşkınlığı paylaştı. Kimileri bunun sebebini soğuk havalara bağlarken kimileri ise artık artan fiyatların turistleri de etkilediği için böyle bir tablonun oluştuğunu savundu.

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Türkiye'nin deniz tatili cazibesi, her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor.

Türkiye'nin deniz tatili cazibesi, her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor.

Bu da ülkenin turizm sektörüne büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin deniz tatili potansiyeli, sadece plajlarıyla değil, aynı zamanda birbirinden güzel koyları, tarihi ve doğal güzellikleriyle de büyülüyor.

Ülkemiz geçtiğimiz yıllarda, artan döviz kuru sebebiyle ucuz tatilin adresi haline gelmişti. Yurt dışından gelen insanlar çok küçük paralara lüks tatiller yapabiliyordu. Fakat özellikle tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar, turistleri de büyük ölçüde etkiledi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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