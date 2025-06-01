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Türkiye'yi Ziyaret Eden Kanadalı Biz Gezgin Günlük Olarak Ne Kadar Para Harcadığını Paylaştı

Türkiye'yi Ziyaret Eden Kanadalı Biz Gezgin Günlük Olarak Ne Kadar Para Harcadığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2025 - 12:42

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Türkiye, dört mevsim boyunca turistlerin gözdesi olan bir destinasyon. Gezginlerin uğrak noktası, keşfetmek için sabırsızlandıkları bir yer. Her köşesi ayrı bir güzellik barındıran bu ülke, ziyaretçilerini her daim kendine hayran bırakıyor. Farklı kültürlerin, tarihlerin ve doğanın iç içe geçtiği bu eşsiz coğrafya, herkesin ilgisini çekiyor. Peki ya maliyet? 

Ülkemizi ziyaret eden 23 yaşındaki Kanadalı bir genç, kaldırı süre boyunca günlük olarak harcadığı parayı hesapladı. Ortaya ise uzun uzun düşündüren bir sonuç çıktı.

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Türkiye birkaç yıl önce ucuz tatilin adresiydi.

Türkiye birkaç yıl önce ucuz tatilin adresiydi.

Dövüz kurundaki ani artış, ülkemizi hem turistlerin hem gurbetçilerin tatil için değişilmez adresi yapmıştı. İnsanlar oldukça düşük paraları, lüks tatiller yapabiliyordu. Fakat her alanda artan fiyatlar turistleri de etkiledi. Artık ücretler onlara da fazla gelmeye başladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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