Türkiye'yi Ziyaret Eden Kanadalı Biz Gezgin Günlük Olarak Ne Kadar Para Harcadığını Paylaştı

Türkiye, dört mevsim boyunca turistlerin gözdesi olan bir destinasyon. Gezginlerin uğrak noktası, keşfetmek için sabırsızlandıkları bir yer. Her köşesi ayrı bir güzellik barındıran bu ülke, ziyaretçilerini her daim kendine hayran bırakıyor. Farklı kültürlerin, tarihlerin ve doğanın iç içe geçtiği bu eşsiz coğrafya, herkesin ilgisini çekiyor. Peki ya maliyet?
Ülkemizi ziyaret eden 23 yaşındaki Kanadalı bir genç, kaldırı süre boyunca günlük olarak harcadığı parayı hesapladı. Ortaya ise uzun uzun düşündüren bir sonuç çıktı.
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Türkiye birkaç yıl önce ucuz tatilin adresiydi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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