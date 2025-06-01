Tatile Çıkacaklara Fikir Verdi: Bir Adam Eşinin Tatil Videoları İçin Gösterdiği Çabayla Hayran Bıraktı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEMwqJ...
Yazın habercisi güneşin ışıkları, yaklaşan tatil sezonunun müjdesini veriyor. Sosyal medya platformları, birbirinden göz alıcı tatil kareleriyle doldurulacak. Bu durum, adeta bir rekabete dönüşecek. Herkesin tatil anılarını en iyi şekilde aktarabilmek için kıyasıya bir yarış içinde olacağı bu dönem, renkli paylaşımlara sahne olacak.
Bir adam, eşinin muazzam tatil pozları için verdiği çabayı ve ortaya çıkan harika videoların nasıl çekildiğini paylaştı. Adamın çabası beğeni toplarken, pek çok kişiye de tatil videoları için ilham verdi.
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Sosyal medya platformları, birçok birey için artık tam zamanlı bir iş haline geldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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