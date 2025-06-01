Hangisi Haklı? Çin'de Bir Adam Metroda Oturan Bir Genci Zorla Kaldırmaya Çalıştı

Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, engellilere ve hamilelere yer verilmesi bir kural fakat bu kural son dönemlerde tartışmalı bir mesele haline geldi. Gençler okuldan ya da işten yorgun döndüklerini, ve bu nedenle oturacak bir yere ihtiyaç duyduklarını belirtirken, yaşlıların ücretsiz ulaşım kartıyla sadece gezmek için toplu taşıma araçlarını kullandıklarını savunuyor. Bu durumda, yaşlılara yer vermenin gereksiz olduğunu düşünüyorlar.

Çin'de de bir genç, yaşlı bir adamın tüm ısrarlarına rağmen oturduğu yerden kalkmadı. Yaşlı adam genci zorla kaldırmaya çalışırken, genç kameralara poz verdi.