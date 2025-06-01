onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hangisi Haklı? Çin'de Bir Adam Metroda Oturan Bir Genci Zorla Kaldırmaya Çalıştı

Hangisi Haklı? Çin'de Bir Adam Metroda Oturan Bir Genci Zorla Kaldırmaya Çalıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.06.2025 - 10:41

İçerik Devam Ediyor

Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, engellilere ve hamilelere yer verilmesi bir kural fakat bu kural son dönemlerde tartışmalı bir mesele haline geldi. Gençler okuldan ya da işten yorgun döndüklerini, ve bu nedenle oturacak bir yere ihtiyaç duyduklarını belirtirken, yaşlıların ücretsiz ulaşım kartıyla sadece gezmek için toplu taşıma araçlarını kullandıklarını savunuyor. Bu durumda, yaşlılara yer vermenin gereksiz olduğunu düşünüyorlar. 

Çin'de de bir genç, yaşlı bir adamın tüm ısrarlarına rağmen oturduğu yerden kalkmadı. Yaşlı adam genci zorla kaldırmaya çalışırken, genç kameralara poz verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu videoda da yine insanlar ikiye bölündü.

Bu videoda da yine insanlar ikiye bölündü.

Kimileri gencin, yaşlı, engelli ve hamileler için ayrılan yere oturduğunu, bu sebeple kalkması gerektiğini söylerken, bazıları ise yaşlı adamın bu yere ihtiyacı olmadığını, yalnızca yaşlılığının avantajını kullanmaya çalıştığını savundu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın