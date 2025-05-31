Çin'de Mezun Olduktan Sonra Kuryelik Yapmaya Başlayan Gencin "Hayaller ve Hayatlar" Videosu

Ülkemizde mezun olan gençlerin zincir marketlerde çalışması, üzerine çok fazla şakanın da yapıldığı bir konu. Bu durum aynı zamanda eğitim sistemimiz ve üniversite eğitiminin niteliği üzerine de düşünmemize sebep oluyor. Gençler mezuniyet törenlerinde bu durumun şakasını da yapıyor bilginiz üzere.

Benzer bir video da Çin'den geldi. Mezun olduktan sonra kuryeliğe başlayan genç yaşadığı durumu sosyal medyada paylaştı. Video, özellikle benzer bir durumun içinde olan gençlerin beğenisini topladı.