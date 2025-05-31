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Çin'de Mezun Olduktan Sonra Kuryelik Yapmaya Başlayan Gencin "Hayaller ve Hayatlar" Videosu

Çin'de Mezun Olduktan Sonra Kuryelik Yapmaya Başlayan Gencin "Hayaller ve Hayatlar" Videosu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.05.2025 - 18:21 Son Güncelleme: 31.05.2025 - 19:41

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Ülkemizde mezun olan gençlerin zincir marketlerde çalışması, üzerine çok fazla şakanın da yapıldığı bir konu. Bu durum aynı zamanda eğitim sistemimiz ve üniversite eğitiminin niteliği üzerine de düşünmemize sebep oluyor. Gençler mezuniyet törenlerinde bu durumun şakasını da yapıyor bilginiz üzere. 

Benzer bir video da Çin'den geldi. Mezun olduktan sonra kuryeliğe başlayan genç yaşadığı durumu sosyal medyada paylaştı. Video, özellikle benzer bir durumun içinde olan gençlerin beğenisini topladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Ülkemizin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri, mezun olup da iş bulamayan gençlerin sayısının her geçen gün artması

Ülkemizin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri, mezun olup da iş bulamayan gençlerin sayısının her geçen gün artması

Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal açıdan ciddi bir problem oluşturuyor. Üniversite mezunu gençlerin işsizlikle karşı karşıya kalması, hem onların hayallerini hem de ülkenin geleceğini olumsuz etkiliyor. Bu durum, aynı zamanda ekonomik dengeleri de bozarak, ülkenin gelişimini de engelliyor. Dolayısıyla, mezun işsizlerin sayısının artması, toplumsal ve ekonomik bir problem haline gelmiştir. Bu nedenle, bu sorunun çözümüne yönelik çalışmaların hızlandırılması gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Fazilet Masal

tr nüfusu 85 milyon, çin nüfusu 1 milyar 411 milyon. karşılaştırma çok saçma olmuş. ona rağmen Çin'deki işsizlik oranı yüzde 5, tr de yüzde 8. 1 buçuk milyar... Devamını Gör