Eurovision'daki İstanbul Videosundan Sonra Boğazın Filtresiz Görüntüsü Diğer Ülkeler ile Karşılaştırıldı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@luvtravelfood...
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen 69. Eurovision şarkı yarışmasında, Eurovision hayranlarının ülkeleri ziyaret edilmişti. 3 farklı ülkeden hayranın ülkesi ziyaret edilmişti ve aralarında bir de Türk vardı. Fakat ülkemizde yapılan çekimlerde denizin rengi kahverengi gösterilmiş, bu durum çok konuşulmuştu.
'luvtravelfood' isimli içerik üreticisi İstanbul Boğazı'nın filtresiz görüntüsü ile diğer ülkelerin sularını karşılaştırdı. İstanbul'un mavisi kendine hayran bıraktı.
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Ülkemizin yabancı dizi ve filmlerdeki temsili, genellikle sarı bir filtre ve Orta Doğu melodileri eşliğinde gerçekleşiyor.
Eurovision'daki söz konusu görüntü ise şu şekildeydi;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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