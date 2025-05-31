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Eurovision'daki İstanbul Videosundan Sonra Boğazın Filtresiz Görüntüsü Diğer Ülkeler ile Karşılaştırıldı

Eurovision'daki İstanbul Videosundan Sonra Boğazın Filtresiz Görüntüsü Diğer Ülkeler ile Karşılaştırıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.05.2025 - 16:50

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Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen 69. Eurovision şarkı yarışmasında, Eurovision hayranlarının ülkeleri ziyaret edilmişti. 3 farklı ülkeden hayranın ülkesi ziyaret edilmişti ve aralarında bir de Türk vardı. Fakat ülkemizde yapılan çekimlerde denizin rengi kahverengi gösterilmiş, bu durum çok konuşulmuştu. 

'luvtravelfood' isimli içerik üreticisi İstanbul Boğazı'nın filtresiz görüntüsü ile diğer ülkelerin sularını karşılaştırdı. İstanbul'un mavisi kendine hayran bıraktı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@luvtravelfood...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Ülkemizin yabancı dizi ve filmlerdeki temsili, genellikle sarı bir filtre ve Orta Doğu melodileri eşliğinde gerçekleşiyor.

Ülkemizin yabancı dizi ve filmlerdeki temsili, genellikle sarı bir filtre ve Orta Doğu melodileri eşliğinde gerçekleşiyor.

Bu durum, izleyiciler arasında sıklıkla dikkat çekiyor ve tepki topluyor. Bu tür bir temsil, genellikle ülkemizin kültürel ve toplumsal yapısını yansıtmaktan çok, stereotiplere dayalı bir görüntü oluşturuyor. Bu durum, izleyicilerin ülkemiz hakkında yanıltıcı ve tek taraflı bir algı oluşturmasına neden olabiliyor. Bu nedenle, ülkemizin yabancı dizi ve filmlerde daha gerçekçi ve kapsayıcı bir şekilde temsil edilmesi gerektiği düşünülüyor.

Eurovision'daki söz konusu görüntü ise şu şekildeydi;

Eurovision'daki söz konusu görüntü ise şu şekildeydi;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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