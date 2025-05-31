Eurovision'daki İstanbul Videosundan Sonra Boğazın Filtresiz Görüntüsü Diğer Ülkeler ile Karşılaştırıldı

Bu durum, izleyiciler arasında sıklıkla dikkat çekiyor ve tepki topluyor. Bu tür bir temsil, genellikle ülkemizin kültürel ve toplumsal yapısını yansıtmaktan çok, stereotiplere dayalı bir görüntü oluşturuyor. Bu durum, izleyicilerin ülkemiz hakkında yanıltıcı ve tek taraflı bir algı oluşturmasına neden olabiliyor. Bu nedenle, ülkemizin yabancı dizi ve filmlerde daha gerçekçi ve kapsayıcı bir şekilde temsil edilmesi gerektiği düşünülüyor.