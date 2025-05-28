Bir İçerik Üreticisinin "Köy Enstitüleri Kapatılmasaydı?" Videosu Hem Güldürdü Hem Uzun Uzun Düşündürdü

Köy Enstitüleri, Türkiye'nin eğitim sisteminin önemli dönüm noktalarından biriydi. Bu eğitim kurumlarının temel amacı, köylerden seçilen yetenekli ilkokul mezunu çocukları eğiterek, onları kendi köylerine öğretmen olarak geri göndermekti. Bu çocuklar, eğitim aldıktan sonra kendi köylerine dönerek, bilgi ve becerilerini paylaşıyor ve böylece kırsal alanlarda eğitim seviyesini yükseltmeye yardımcı oluyorlardı. Fakat Köy Enstitüleri kapatıldı.

'yavuztek' isimli içerik üreticisinin 'Köy Enstitüleri Kapatılmasaydı?' videosu, beğeni topladı. Videoda Köy Enstitüleri kapatılmasaydı bir köy kahvesinde nasıl bir sohbetin döneceği canlandırıldı.