Almanya'da Yaşayan Bir Gurbetçi Paylaştı: Almanya'da Marketlerde Ucuz Türkiye Tatilleri Satılıyor

Son dönemlerde Türkiye, döviz kuru sebebiyle ekonomik tatil arayışındaki turistlerin gözdesi haline geldi. Ülkemizin sunduğu cazip fiyatlar ve döviz kurundaki yüksek seviyeler, yabancı turistlerin Türkiye'yi tercih etmelerinde büyük rol oynuyor. Bu durum, Türkiye'nin son yıllarda 'ucuz tatilin yeni adresi' olarak anılmasına yol açtı. Türkiye'nin doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve misafirperverliği ile birleşen ekonomik tatil imkanları, turistlerin Türkiye'ye olan ilgisini her geçen gün artırıyor.

Almanya'da yaşayan bir Türk, marketlerde satılan Türkiye tatili paketlerini paylaştı. Fiyatlar ise, Türkiye'de tatil yapmayı hayal bile edemeyen vatandaşları şaşırttı.