Sabıka Kayıtları, Mal Varlıkları: Güney Kore'de Yaşayan Bir Türk Ülkedeki Aşırı Şeffaf Seçim Sürecini Paylaştı

Her birinde adayların mal varlığı ve sabıka kaydı gibi bilgiler de yer alıyor. Ayrıca yalnızca kendilerinin değil eşlerinin bilgileri de yer alıyor. Hatta adaylardan biri, sabuka kaydı hayli kabarık olmasına rağmen broşüre yazmaya ya da aday olmaya çekinmemiş.

Peki sizce böyle bir uygulama Türkiye'd mümkün mü? Yorumlarda buluşalım.