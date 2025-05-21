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Sabıka Kayıtları, Mal Varlıkları: Güney Kore'de Yaşayan Bir Türk Ülkedeki Aşırı Şeffaf Seçim Sürecini Paylaştı

Sabıka Kayıtları, Mal Varlıkları: Güney Kore'de Yaşayan Bir Türk Ülkedeki Aşırı Şeffaf Seçim Sürecini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.05.2025 - 21:39

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Güney Kore, günlük yaşamındaki düzeni ve ileri teknolojisiyle dikkat çekiyor. Bu ülke, hayatın her alanında sergilediği düzen ve disiplin ile adından söz ettiriyor. Teknoloji konusunda ise, dünya genelindeki birçok ülkeyi geride bırakıyor. Güney Kore'nin bu denli gelişmiş olmasının altında, sürekli yeniliklere açık olması ve teknolojiye verdiği önem yatıyor. Bu durum, ülkenin yaşam kalitesini yükseltirken, aynı zamanda dünya üzerindeki etkisini de artırıyor. Güney Kore, bu özellikleriyle, geleceğin dünyasına bugünden bir pencere açıyor. Peki Güney Kore'de seçim süreci nasıl ilerliyor?

Güney Kore'de yaşayan bir Türk, seçim sürecinde yaşananları paylaştı. Seçimin sürecinin şeffaflık seviyesi 'Türkiye'de mümkün mü?' dedirtti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Seçim sürecinde adaylar için hazırlanan broşürler sadece broşür değil.

Seçim sürecinde adaylar için hazırlanan broşürler sadece broşür değil.

Her birinde adayların mal varlığı ve sabıka kaydı gibi bilgiler de yer alıyor. Ayrıca yalnızca kendilerinin değil eşlerinin bilgileri de yer alıyor. Hatta adaylardan biri, sabuka kaydı hayli kabarık olmasına rağmen broşüre yazmaya ya da aday olmaya çekinmemiş. 

Peki sizce böyle bir uygulama Türkiye'd mümkün mü? Yorumlarda buluşalım.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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