onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mikrofon Uzatılan Bir Genç Türkiye'de Genç Olmayı Özetledi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mikrofon Uzatılan Bir Genç Türkiye'de Genç Olmayı Özetledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.05.2025 - 21:31

İçerik Devam Ediyor

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk, ülkemizin kaderini değiştiren bu günü, ülkemizin geleceği olarak gördüğü gençlere hediye etti. Atatürk 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek genç nesile ne kadar güvendiğini ve onları ne kadar önemsediğini göstermişti. Peki gençler, hayal ettikleri hayatı yaşayabiliyor mu?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda mikrofon uzatılan bir genç, Türkiye'de genç olmayı anlattı. Gencin sözleri, sadece gençleri değil, herkesi uzun uzun düşündürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Ülkemizde sürekli artan yaşam maliyetleri, en çok gençleri etkiledi.

Ülkemizde sürekli artan yaşam maliyetleri, en çok gençleri etkiledi.

Sadece günlük ya da sosyal yaşamları değil, eğitim ile ilgili hedefleri de değişti. Pek çoğu şehir dışında üniversite okumaya, sadece ekonomik koşullar sebebiyle cesaret edemiyor. Bunun yanında geçmişte pek çok kişi için sıradan olan etkinlikler, onlar için lüks haline geldi. “En son sinemaya ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum. En son ne zaman güzel bir mekanda oturup eğlendiğimi hatırlamıyorum.” gençlerin ve ülkenin durumunu bir kere daha özetledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın