19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mikrofon Uzatılan Bir Genç Türkiye'de Genç Olmayı Özetledi

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk, ülkemizin kaderini değiştiren bu günü, ülkemizin geleceği olarak gördüğü gençlere hediye etti. Atatürk 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek genç nesile ne kadar güvendiğini ve onları ne kadar önemsediğini göstermişti. Peki gençler, hayal ettikleri hayatı yaşayabiliyor mu?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda mikrofon uzatılan bir genç, Türkiye'de genç olmayı anlattı. Gencin sözleri, sadece gençleri değil, herkesi uzun uzun düşündürdü.