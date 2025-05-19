19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Mikrofon Uzatılan Bir Genç Türkiye'de Genç Olmayı Özetledi

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Atatürk, ülkemizin kaderini değiştiren bu günü, ülkemizin geleceği olarak gördüğü gençlere hediye etti. Atatürk 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek genç nesile ne kadar güvendiğini ve onları ne kadar önemsediğini göstermişti. Peki gençler, hayal ettikleri hayatı yaşayabiliyor mu?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda mikrofon uzatılan bir genç, Türkiye'de genç olmayı anlattı. Gencin sözleri, sadece gençleri değil, herkesi uzun uzun düşündürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizde sürekli artan yaşam maliyetleri, en çok gençleri etkiledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın