İzmir Karabağ'da Bir Lisede Düzenlenen 19 Mayıs Töreninde İki Öğrenci Kendi Yaptıkları Parçayı Seslendirdi

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bugün, yurdun dört bir yanında kutlanıyor. İzmir, Karabağ'da bir lisede gerçekleşen törene iki öğrenci kendi yaptıkları parça ile katıldı. İki öğrenci 19 Mayıs için şarkı yaptı. 'Büyük vatan büyük ülkem ülke canımdan daha elzem
Askerin kalbine doğarken güneş başka kimseye boyun eğmem' gibi sözlere sahip olan şarkı beğeni topladı.
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19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, tarihin altın sayfalarına yazılan bir dönüm noktasıdır.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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