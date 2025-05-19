İzmir Karabağ'da Bir Lisede Düzenlenen 19 Mayıs Töreninde İki Öğrenci Kendi Yaptıkları Parçayı Seslendirdi

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan bugün, yurdun dört bir yanında kutlanıyor. İzmir, Karabağ'da bir lisede gerçekleşen törene iki öğrenci kendi yaptıkları parça ile katıldı. İki öğrenci 19 Mayıs için şarkı yaptı. 'Büyük vatan büyük ülkem ülke canımdan daha elzem

Askerin kalbine doğarken güneş başka kimseye boyun eğmem' gibi sözlere sahip olan şarkı beğeni topladı.