Türkmenistanlı Ressamın Filografi Sanatıyla Mustafa Kemal Atatürk’ü Resmettiği Çalışması Beğenileri Topladı

Türkmenistanlı ressam Atajan Hemrayev, filografi sanatıyla yaptığı çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Yetenekli sanatçı Mustafa Kemal Atatürk’ü resmetmişti. Ancak öylesine ince işçilik gerektiren bir çalışmaydı ki sonucu görünce adeta büyülendik. Çakılan çivilere geçirilen onlarca ipin bir araya gelmesiyle oluşan tablo hayran bıraktı. Gelin birlikte o anları izleyelim!