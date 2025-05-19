Türkmenistanlı Ressamın Filografi Sanatıyla Mustafa Kemal Atatürk’ü Resmettiği Çalışması Beğenileri Topladı

Türkmenistanlı ressam Atajan Hemrayev, filografi sanatıyla yaptığı çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Yetenekli sanatçı Mustafa Kemal Atatürk’ü resmetmişti. Ancak öylesine ince işçilik gerektiren bir çalışmaydı ki sonucu görünce adeta büyülendik. Çakılan çivilere geçirilen onlarca ipin bir araya gelmesiyle oluşan tablo hayran bıraktı. Gelin birlikte o anları izleyelim!
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Ressam beğenilerin ve güzel yorumların odağı oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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