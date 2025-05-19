onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkmenistanlı Ressamın Filografi Sanatıyla Mustafa Kemal Atatürk’ü Resmettiği Çalışması Beğenileri Topladı

Türkmenistanlı Ressamın Filografi Sanatıyla Mustafa Kemal Atatürk’ü Resmettiği Çalışması Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.05.2025 - 15:01

İçerik Devam Ediyor

Türkmenistanlı ressam Atajan Hemrayev, filografi sanatıyla yaptığı çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Yetenekli sanatçı Mustafa Kemal Atatürk’ü resmetmişti. Ancak öylesine ince işçilik gerektiren bir çalışmaydı ki sonucu görünce adeta büyülendik. Çakılan çivilere geçirilen onlarca ipin bir araya gelmesiyle oluşan tablo hayran bıraktı. Gelin birlikte o anları izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte detaylar 👇

Ressam beğenilerin ve güzel yorumların odağı oldu.

Ressam beğenilerin ve güzel yorumların odağı oldu.

Emeği ve yeteneği karşısında etkilenmemek elde değildi. İlk başta nasıl bir tablo olacağını kestiremedik fakat sonuç ağızları açık bıraktı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın