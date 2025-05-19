Yabancı Arkadaşlarına Çiğ Köfte Deneten Kadın Tepkileri Paylaştı

@irlandanindiyetisyeni adlı Instagram hesabından içerikler üreten İpek adlı kadın, yabancı arkadaşlarına Türk lezzetlerini denettiği videolarıyla bir seri başlamıştı. Şimdiyse serinin yeni konuğu çiğ köfte oldu. Bir kişi hariç herkes çiğ köfteyi beğenmişti. Biraz acı bulanlar da oldu. Gelin çiğ köftemize verilen tepkilere birlikte bakalım!