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Yabancı Arkadaşlarına Çiğ Köfte Deneten Kadın Tepkileri Paylaştı

Yabancı Arkadaşlarına Çiğ Köfte Deneten Kadın Tepkileri Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.05.2025 - 13:44

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@irlandanindiyetisyeni adlı Instagram hesabından içerikler üreten İpek adlı kadın, yabancı arkadaşlarına Türk lezzetlerini denettiği videolarıyla bir seri başlamıştı. Şimdiyse serinin yeni konuğu çiğ köfte oldu. Bir kişi hariç herkes çiğ köfteyi beğenmişti. Biraz acı bulanlar da oldu. Gelin çiğ köftemize verilen tepkilere birlikte bakalım!

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İşte o anlar 👇

Çiğ köfte hem cebe uygun oluşuyla hem de lezzetiyle seveninin çok olduğu bir lezzetimiz.

Çiğ köfte hem cebe uygun oluşuyla hem de lezzetiyle seveninin çok olduğu bir lezzetimiz.

Bir de yanında ayran olunca tadına doyum olmuyor. Genellikle etsizi tercih edilse de kimileri etlisini de seviyor. Peki ya sizin tercihiniz hangisi? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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houseof

Genel olarak erkeklerin damak tadı daha iyi ve yeniliklere açık. Kadınlar çekinerek ıyyyy demeye hazır şekilde deniyor