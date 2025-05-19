23 Yıl Önceki 19 Mayıs Kutlamasında TRT Spikerinin Cinsiyet Eşitliğine Dair Konuşma Yapması Dikkat Çekti
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
Ülkenin dört bir yanında kutlamalar yapılmaya devam ediyor. 23 yıl önce gerçekleşen görkemli 19 Mayıs gösterisinden bir kesit sosyal medyada yeniden gündeme geldi. TRT spikerinin sunduğu gösteride, cinsiyet eşitliğine dair bir konuşma yapması dikkat çekmişti. Arşivden görüntüler kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Gelin bir de birlikte izleyelim!
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Ankara’da gerçekleşen 23 yıl önceki 19 Mayıs kutlamasına aitti görüntüler.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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