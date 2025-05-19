23 Yıl Önceki 19 Mayıs Kutlamasında TRT Spikerinin Cinsiyet Eşitliğine Dair Konuşma Yapması Dikkat Çekti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

Ülkenin dört bir yanında kutlamalar yapılmaya devam ediyor. 23 yıl önce gerçekleşen görkemli 19 Mayıs gösterisinden bir kesit sosyal medyada yeniden gündeme geldi. TRT spikerinin sunduğu gösteride, cinsiyet eşitliğine dair bir konuşma yapması dikkat çekmişti. Arşivden görüntüler kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Gelin bir de birlikte izleyelim!