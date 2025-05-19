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23 Yıl Önceki 19 Mayıs Kutlamasında TRT Spikerinin Cinsiyet Eşitliğine Dair Konuşma Yapması Dikkat Çekti

23 Yıl Önceki 19 Mayıs Kutlamasında TRT Spikerinin Cinsiyet Eşitliğine Dair Konuşma Yapması Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.05.2025 - 11:45

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

Ülkenin dört bir yanında kutlamalar yapılmaya devam ediyor. 23 yıl önce gerçekleşen görkemli 19 Mayıs gösterisinden bir kesit sosyal medyada yeniden gündeme geldi. TRT spikerinin sunduğu gösteride, cinsiyet eşitliğine dair bir konuşma yapması dikkat çekmişti. Arşivden görüntüler kısa sürede etkileşimlerin odağı oldu. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Ankara’da gerçekleşen 23 yıl önceki 19 Mayıs kutlamasına aitti görüntüler.

Ankara’da gerçekleşen 23 yıl önceki 19 Mayıs kutlamasına aitti görüntüler.

“Burada sergilenen Cumhuriyet balosunun anlatılması gereken asıl özelliği şu olsa gerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı atılımlara bir yenisini eklemek. Kadın erkek eşitliği, kadının toplumda ön plana çıkarılması, çağdaş değerlerin topluma yansıtılması adına dansın, her türlü birlikteliğin, güzel sanatların, resmin, tiyatronun yansıtılması olarak görmek gerekiyor şu andaki tabloyu.”

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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