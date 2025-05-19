19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Verilerle Türkiye Gençliği
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı gün. 19 Mayıs 1919’da Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli temeli atılırken Atatürk bu günü gençlere armağan etti. Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılında Türkiye’de gençliğin durumunu verilerle derledik.
İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda verilerle Türkiye gençliği.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş grubunun sayısı 12 milyon 763 bin oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı (1950-2100 yılları göstergesi)
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkari oldu. En düşük olduğu il ise Balıkesir olarak açıklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın