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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Verilerle Türkiye Gençliği

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Verilerle Türkiye Gençliği

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.05.2025 - 08:01

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı gün. 19 Mayıs 1919’da Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli temeli atılırken Atatürk bu günü gençlere armağan etti. Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılında Türkiye’de gençliğin durumunu verilerle derledik. 

İşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda verilerle Türkiye gençliği.

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Türkiye’de genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş grubunun sayısı 12 milyon 763 bin oldu.

Türkiye’de genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş grubunun sayısı 12 milyon 763 bin oldu.

Nüfusun yüzde 14.9’unu genç nüfus oluşturdu. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının genç nüfus verilerini açıkladı. Verilere göre 2024 yılının sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 85 milyon 664 bin 944 oldu. 15-24 yaş grubu genç nüfus 12 milyon 763 bin 159 iken genç nüfus toplam nüfusun yüzde 14.9’unu oluşturdu. Genç nüfusta erkek nüfusun fazlalılığı dikkat çekti. Erkek nüfus yüzde 51.2 iken kadın nüfusu yüzde 48.8 oldu.

15-24 yaş grubunu içeren genç nüfus, 1950 yılında toplam nüfusun yüzde 20,8'ini oluştururken bu oran, 2024 yılında yüzde 14,9 oldu.

Doğurganlık göstergelerinde ise hızlı düşüş eğilimi sürüyor. Olası senaryoya göre genç nüfus oranının 2030 yılında yüzde 14,8, 2040 yılında yüzde 12,4, 2060 yılında yüzde 9,2, 2080 yılında yüzde 7,2, 2100 yılında yüzde 7,2 olacağı öngörüldü.

Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı (1950-2100 yılları göstergesi)

Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı (1950-2100 yılları göstergesi)

Türkiye’nin genç nüfus oranı Avrupa Birliği ülkelerinden yüksek. 27 AB ülkesinin genç nüfus oranı incelendiğinde 2024 yılında genç nüfus ortalaması yüzde 10.7 oldu. En fazla genç nüfusa sahip yüzde 12.6 oranıyla İrlanda oldu. İrlanda’yı Hollanda ve Danimarka takip etti. Genç nüfusun en düşük olduğu ülke Bulgaristan, Litvanya, Malta ve Slovenya oldu.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkari oldu. En düşük olduğu il ise Balıkesir olarak açıklandı.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il Hakkari oldu. En düşük olduğu il ise Balıkesir olarak açıklandı.

TÜİK’in verilerine göre genç nüfus oranı en fazla Hakkari’de görüldü. Genç nüfus oranı Hakkari’de yüzde 20.8 olarak açıklandı. Hakkari’yi Şırnak ve Siirt izledi. 

Genç nüfus oranının en düşük olduğu kent Balıkesir oldu. Balıkesir’i Muğla ve Ordu izledi.

Yaş grubuna göre incelendiğinde, geçen sene genç nüfusun yüzde 30,5'inin 15-17 yaş grubunda; yüzde 19,9'unun 18-19 yaş grubunda; yüzde 28,8'inin 20-22 yaş grubunda ve yüzde 20,8'inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Doğuşta beklenen yaşam süresi erkekler için 74,7 yıl ve kadınlar için 80,0 yıl oldu. Genç erkek nüfusun 2024 yılında yüzde 96,6'sı hiç evlenmedi. Yüzde 3,3'ü evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görüldü. Genç kadın nüfusun yüzde 87,8'i hiç evlenmemiş, yüzde 11,7'si evli, yüzde 0,4'ü ise boşanmış olduğu görüldü.

Gençlerde işgücüne katılma oranı, 2023 yılında yüzde 45,6 iken 2024 yılında yüzde 47,2 olarak açıklandı.  2024 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 49,6 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 14,5 olarak belirlendi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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