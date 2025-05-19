19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Verilerle Türkiye Gençliği

TÜİK’in verilerine göre genç nüfus oranı en fazla Hakkari’de görüldü. Genç nüfus oranı Hakkari’de yüzde 20.8 olarak açıklandı. Hakkari’yi Şırnak ve Siirt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu kent Balıkesir oldu. Balıkesir’i Muğla ve Ordu izledi.

Yaş grubuna göre incelendiğinde, geçen sene genç nüfusun yüzde 30,5'inin 15-17 yaş grubunda; yüzde 19,9'unun 18-19 yaş grubunda; yüzde 28,8'inin 20-22 yaş grubunda ve yüzde 20,8'inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Doğuşta beklenen yaşam süresi erkekler için 74,7 yıl ve kadınlar için 80,0 yıl oldu. Genç erkek nüfusun 2024 yılında yüzde 96,6'sı hiç evlenmedi. Yüzde 3,3'ü evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görüldü. Genç kadın nüfusun yüzde 87,8'i hiç evlenmemiş, yüzde 11,7'si evli, yüzde 0,4'ü ise boşanmış olduğu görüldü.

Gençlerde işgücüne katılma oranı, 2023 yılında yüzde 45,6 iken 2024 yılında yüzde 47,2 olarak açıklandı. 2024 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 49,6 iken kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 14,5 olarak belirlendi.