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19 Mayıs'ta Ne Oldu? Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Önemi

19 Mayıs'ta Ne Oldu? Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Önemi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.05.2025 - 07:47

19 Mayıs kutlu olsun!

Cumhuriyetimizin dönüm noktası 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başladı. Milli mücadelenin başlangıcı 19 Mayıs, Türk Milleti'nin kurtuluşu için büyük önem arz ediyor. Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs'ta ne oldu? İşte Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemi.

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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Üzerinden 106 yıl geçen 19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüm noktalarından biri. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs aynı zamanda “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi ileri taşıyacak, eskimiş fikirlere karşı gelecek olanların gençler olduğunu öngördü. 'Gençlik' kavramına büyük önem veren Atatürk bu nedenle Milli Mücadele'nin başladığı bu günü gençlere armağan etti. 19 Mayıs, 106 yıldır Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyor.

19 Mayıs'ta Ne Oldu?

19 Mayıs'ta Ne Oldu?

“Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kutlanan 19 Mayıs tarihinin önemini daha iyi anlayabilmek için Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 tarihleri arasında gerçekleştirdiği İstanbul-Samsun yolculuğunu hatırlamakta fayda var.

Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun’a ayak basarak “Kurtuluş” yolunu açtı.

Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktı. Bu gün, İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul ediliyor.

Atatürk’ün 16-19 Mayıs 1919 İstanbul’dan başlayan yolculuğu bir kurtuluş dönemini simgeliyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayan yolculuğuna, 18 kişilik bir ekip eşlik etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayan yolculuğuna, 18 kişilik bir ekip eşlik etti.

Samsun, işgal kuvvetleri açısından son derece stratejik bir konumdaydı. Karadeniz üzerinden Anadolu’nun iç bölgelerine açılan en güvenli ve kolay geçiş noktası olarak dikkat çekiyordu. Bu nedenle İngilizler, 9 Mart 1919 tarihinde buraya askeri birlikler çıkardılar. Bu gelişmeye karşılık Türk Makinalı Tüfek Bölüğü'nden Teğmen Hamdi, emrindeki askerlerle birlikte dağa çıkarak direniş başlattı. Bu olay, Samsun ve çevresini daha da dikkat çekici hâle getirdi. İngiliz Yüksek Komiserliği, bölgedeki Türk halkının silahlandığına dair şikayetlerde bulununca, buraya yetkili ve güvenilir bir komutanın gönderilmesine karar verildi.

Bu görev, Mustafa Kemal Paşa’ya verildi. Zaten uzun süredir ülkenin içine düştüğü durum karşısında büyük üzüntü duyan ve bir çözüm üretmek isteyen Mustafa Kemal için bu görev, Anadolu’ya geçiş ve harekete geçmek adına önemli bir fırsattı.

Samsun’a hareket etmeden önce, Mustafa Kemal ile Padişah Vahdettin arasında geçen bir görüşmeyi Atatürk anılarında şöyle aktarır:

“-Paşa, Paşa!... Şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin! Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir (bu bir tarih kitabıdır)! Bunları unutun, dedi, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden daha önemli olabilir...Paşa, Paşa...Devleti kurtarabilirsin!...

Bu sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle içtenlikle mi konuşuyor?...O Vahdettin ki... bütün yaptıklarından pişman mı olmuştur ?Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat, böyle bir yorum ile başka konulara girişmeyi ürkütücü saydım, kendine karşılık verdim:

-Kişiliğe güveninize ve bana bunca yüz verişinize teşekkür ederim...Elimden gelen hizmeti esirgemeyeceğime lütfen güveniniz...”

Her ne kadar o anda planlarının sezilmiş olabileceği düşüncesine kapılsa da Mustafa Kemal’in asıl dayanağı, ona inanan ve yolunu gözleyen Türk milletiydi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919 Cuma günü başlayan yolculuğuna, gemi kaptanı İsmail Hakkı Durusu dışında 18 kişilik bir ekip eşlik etti.

Aynı gün öğleden sonra, Atatürk ve beraberindekiler, “Bandırma” adlı eski bir vapura binerek Galata rıhtımından hareket ettiler. Yolculuk 17 Mayıs 1919 Cumartesi günü saat 21.40 civarında İnebolu’ya varılmasıyla sürdü. Nihayet 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü, beklenen sona ulaşıldı. Kafile, Samsun’un Kalyon Burnu olarak bilinen bölgesine yanaşarak, buradan küçük sandallarla Merkez İskelesi’ne çıkarıldı.

Sandallardan birinin sahibi olan İsmail Yurtsever, o dönemde Atatürk’ü tanımadığını dile getirmiştir. Ancak onu, geniş yakalı lejyon kaputu giymiş ve başında kalpakla hem sandalda hem de Samsun’da gördüğünü ifade etmiştir.

19 Mayıs'ın Anlam ve Önemi

19 Mayıs'ın Anlam ve Önemi

'Gençler!

Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! 

Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.' 

Mustafa Kemal Atatürk, gençlere olan umudunu ve güvenini bu sözlerle anlatıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere bırak Atatürk, Milli Mücadele'nin gününü de gençlere armağan etti.

19 Mayıs Gençlik Bayramı'nda Atatürk'ün gençlere olan güveni bu sözlerle daha net anlaşılıyor: 

“Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir” 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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