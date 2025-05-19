onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlü İsimlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu: Sosyal Medya Bayram Yerine Döndü!

Ünlü İsimlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu: Sosyal Medya Bayram Yerine Döndü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.05.2025 - 10:36

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 106. yılı kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı unutmayan ünlü isimler sosyal medya hesaplarını anlamlı mesajlarla doldurdu. Kimi bayraklı fotoğraf paylaştı, kimi Atatürk’ün sözlerini anımsattı, kimi ise gençliğe olan umutlarını dile getirdi. Coşku dolu bu özel gün, yıldız isimlerin duygusal ve gurur dolu mesajlarıyla daha da renklendi. 

Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arzum Onan

Arzum Onan

Özge Borak

Özge Borak

Melis Sezen

Melis Sezen

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal

Hatice

Hatice
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yasemin Sakallıoğlu

Yasemin Sakallıoğlu

Ceren Karakoç

Ceren Karakoç

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl

Selçuk Yöntem

Selçuk Yöntem

Tuba Ünsal

Tuba Ünsal
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ceyda Düvenci

Ceyda Düvenci

Oğuzhan Uğur

Oğuzhan Uğur

Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Pınar Deniz

Pınar Deniz

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın