Ünlü İsimlerden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkusu: Sosyal Medya Bayram Yerine Döndü!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 106. yılı kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı unutmayan ünlü isimler sosyal medya hesaplarını anlamlı mesajlarla doldurdu. Kimi bayraklı fotoğraf paylaştı, kimi Atatürk’ün sözlerini anımsattı, kimi ise gençliğe olan umutlarını dile getirdi. Coşku dolu bu özel gün, yıldız isimlerin duygusal ve gurur dolu mesajlarıyla daha da renklendi.
Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Arzum Onan
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Özge Borak
Melis Sezen
Mustafa Sandal
Hatice
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Yasemin Sakallıoğlu
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Sinan Akçıl
Selçuk Yöntem
Tuba Ünsal
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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